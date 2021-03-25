https://ria.ru/20210325/pogoda-1602740327.html

Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России

Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России

Весенние циркуляционные процессы в атмосфере сменили зимние в центре Европейской России - наступил синоптический сезон весны, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T03:47

2021-03-25T03:47

2021-03-25T03:47

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Весенние циркуляционные процессы в атмосфере сменили зимние в центре Европейской России - наступил синоптический сезон весны, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, происходит изменение циркуляции атмосферы на весенний лад после зимнего, это не означает, что будет очень тепло."Этот сезон длится в среднем до первой декады мая. Бывают отклонения на 10 дней, но в среднем первая декада. Потом начнется естественный синоптический сезон - первая половина лета", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20210325/pogoda-1602738496.html

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество