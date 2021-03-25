https://ria.ru/20210325/parkovki-1602868508.html

Муфтий предложил пересмотреть работу парковок у мечетей в Москве

Муфтий предложил пересмотреть работу парковок у мечетей в Москве

Проблема парковочных мест у мечетей актуальная для Москвы, можно пересмотреть режим работы парковок, чтобы высокая плата не стала причиной отказа от посещения... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T19:03

2021-03-25T19:03

2021-03-25T19:03

религия и мировоззрение

религия

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

telegram (приложение)

московская соборная мечеть

ильдар аляутдинов

москва

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Проблема парковочных мест у мечетей актуальная для Москвы, можно пересмотреть режим работы парковок, чтобы высокая плата не стала причиной отказа от посещения мечети, заявил РИА Новости главный имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Ранее власти Москвы сообщили, что тарифы на платные парковки изменятся с 5 апреля на 193 участках улиц, на парковках, где загрузка достигает 96 и более процентов, будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Однако на некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся.Аляутдинов уточнил, что в Москве "всего несколько мечетей", в то время как число прихожан исчисляется сотнями, "а в пятничный и праздничные дни десятками тысяч", поэтому "тема машиномест у мечетей всегда актуальна". Особенно, по его словам, парковки у мечетей нужны в пятницу вечером, во время обязательной молитвы, и в выходные дни, когда кроме молитвы, которая совершается пять раз в день, работают медресе, проводятся встречи."Не хотелось бы, чтобы отсутствие парковочных мест или, наоборот, высокий тариф на парковку стали причиной отказа от посещения храмов", - сказал Аляутдинов.Он предложил рассмотреть варианты, "когда парковка будет бесплатной только в определенные часы или дни". "Например, в воскресенье в утренние часы, когда конкуренции за машиноместа практически нет, или до одного часа бесплатно, а последующие – по установленному тарифу, чтобы исключить постоянную загруженность парковки. На первом этапе можно организовать работу парковок в тестовом режиме, чтобы определить поток машин и как он меняется в зависимости от времени и дней недели", - сказал Аляутдинов.Он отметил, что зачастую люди оставляют машины около мечетей на целый день, и тем, кто приезжает на намаз, свободного места не остается, "поэтому важно осознанное отношение к парковкам и самих водителей, особенно если они находятся около храма".Идею сделать рядом с мечетями отдельные места для прихожан муфтий назвал тяжело реализуемой, так как "определить, кто является прихожанином, а кто нет, практически невозможно".Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в Telegram-канале заявил, что платные парковки по воскресеньям в центре Москвы ухудшат положение прихожан Русской церкви, нужно выработать приемлемый режим работы парковок.

https://ria.ru/20210320/parkovki-1602108891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), московская соборная мечеть, ильдар аляутдинов, москва