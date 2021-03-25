https://ria.ru/20210325/otnosheniya-rossii-i-kitaya-1602756476.html

Онлайн-конференция о российско-китайских отношениях

Онлайн-конференция о российско-китайских отношениях

31 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Пекин на тему: "Отношения России и Китая через призму актуальных вызовов".

2021-03-25T10:02

2021-03-25T10:02

2021-03-25T10:02

анонсы

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Задать вопросУчастник в Москве: - врио директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей МАСЛОВ;Участники в Пекине: - заместитель руководителя Института международных исследований Университета Фудань ФЭН Юйцзюнь;- директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР СУНЬ Чжуанчжи. 22-23 марта состоялся рабочий визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Китай, где прошли его переговоры c китайским коллегой Ван И. В текущем году отмечается 20-летие подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе, сотрудничестве, который будет автоматически продлен на очередной 5-летний срок с учетом новых реалий. Эксперты обсудят текущее состояние российско-китайский отношений, а также актуальные вопросы международной повестки.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы