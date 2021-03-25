Онлайн-конференция о российско-китайских отношениях
31 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Пекин на тему: "Отношения России и Китая через призму актуальных вызовов".
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Участник в Москве:
- врио директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей МАСЛОВ;
Участники в Пекине:
- заместитель руководителя Института международных исследований Университета Фудань ФЭН Юйцзюнь;
- директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР СУНЬ Чжуанчжи.
22-23 марта состоялся рабочий визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Китай, где прошли его переговоры c китайским коллегой Ван И. В текущем году отмечается 20-летие подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе, сотрудничестве, который будет автоматически продлен на очередной 5-летний срок с учетом новых реалий.
Эксперты обсудят текущее состояние российско-китайский отношений, а также актуальные вопросы международной повестки.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участник в Москве:
- врио директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей МАСЛОВ;
Участники в Пекине:
- заместитель руководителя Института международных исследований Университета Фудань ФЭН Юйцзюнь;
- директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР СУНЬ Чжуанчжи.
22-23 марта состоялся рабочий визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Китай, где прошли его переговоры c китайским коллегой Ван И. В текущем году отмечается 20-летие подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе, сотрудничестве, который будет автоматически продлен на очередной 5-летний срок с учетом новых реалий.
Эксперты обсудят текущее состояние российско-китайский отношений, а также актуальные вопросы международной повестки.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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