Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/otnosheniya-rossii-i-kitaya-1602756476.html
Онлайн-конференция о российско-китайских отношениях
Онлайн-конференция о российско-китайских отношениях
31 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Пекин на тему: "Отношения России и Китая через призму актуальных вызовов".
2021-03-25T10:02
2021-03-25T10:02
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1602756476.jpg?1616655740
Задать вопросУчастник в Москве: - врио директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей МАСЛОВ;Участники в Пекине: - заместитель руководителя Института международных исследований Университета Фудань ФЭН Юйцзюнь;- директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР СУНЬ Чжуанчжи. 22-23 марта состоялся рабочий визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Китай, где прошли его переговоры c китайским коллегой Ван И. В текущем году отмечается 20-летие подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе, сотрудничестве, который будет автоматически продлен на очередной 5-летний срок с учетом новых реалий. Эксперты обсудят текущее состояние российско-китайский отношений, а также актуальные вопросы международной повестки.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о российско-китайских отношениях

10:02 25.03.2021
 
Читать ria.ru в
31 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Пекин на тему: "Отношения России и Китая через призму актуальных вызовов".
Задать вопрос

Участник в Москве:
- врио директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей МАСЛОВ;

Участники в Пекине:
- заместитель руководителя Института международных исследований Университета Фудань ФЭН Юйцзюнь;
- директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР СУНЬ Чжуанчжи.

22-23 марта состоялся рабочий визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Китай, где прошли его переговоры c китайским коллегой Ван И. В текущем году отмечается 20-летие подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе, сотрудничестве, который будет автоматически продлен на очередной 5-летний срок с учетом новых реалий.
Эксперты обсудят текущее состояние российско-китайский отношений, а также актуальные вопросы международной повестки.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
Лента новостейМолния