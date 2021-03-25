https://ria.ru/20210325/orlando-1602768803.html

Большой театр представил премьеру балета "Орландо"

Большой театр представил премьеру балета "Орландо"

Большой театр 24 марта представил на новой сцене мировую премьеру балета "Орландо" в постановке известного немецкого хореографа Кристиана Шпука, сообщили РИА... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:32

2021-03-25T12:32

2021-03-25T12:32

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Большой театр 24 марта представил на новой сцене мировую премьеру балета "Орландо" в постановке известного немецкого хореографа Кристиана Шпука, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Для Кристиана Шпука, возглавляющего Балет Цюриха, одного из самых востребованных хореографов современности, постановка в Большом театре стала дебютом на прославленной сцене. По его словам, он с удовольствием принял предложение поставить балет специально для труппы Большого театра. Также хореограф признался, что ему комфортно приезжать в Россию – страну большой культуры, литературы и самых образованных и пристрастных к балету зрителей.Шпук тяготеет к жанру большого сюжетного балета, который особенно почитаем в России. В его репертуаре спектакли по новеллам Гофмана, пьесам Бюхнера, сонетам Шекспира. Он создал балет по роману Толстого "Анна Каренина".В основе новой постановки – один из самых знаменитых романов Вирджинии Вулф "Орландо".По его словам, "Орландо" импонирует ему как хореографу: он богат объемными, выразительными образами, повествование больше походит на сон, чем на реальность и в нем есть почти невесомая легкость и юмор. "И в то же время Вирджиния Вулф задается здесь поразительными и очень важными вопросами: что есть пол человека? как быстро проходит субъективно воспринимаемое время жизни? Или: сколько разных "я" живет в личности художника? Ответы она предоставляет дать читателю. И это мне нравится тоже", - подчеркнул Шпук.Балет поставлен на музыку Эдуарда Элгара, Филипа Гласса, Леры Ауэрбах и Елены Кац-Чернин. В создании спектакля участвуют сценограф Руфус Дидвишус, художник по костюмам Эмма Райотт, дирижер Алексей Богорад.Главные партии исполняют Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Мария Виноградова, Маргарита Шрайнер, Ксения Жиганшина, Якопо Тисси, Давид Мотта Соарес, Семен Чудин, Артемий Беляков, Денис Савин и другие.Премьерные показы пройдут 24, 25, 26, 27 и 28 марта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балет, новости культуры, большой театр