https://ria.ru/20210325/navalnyy-1602821164.html

Страны Балтии призвали предоставить медпомощь Навальному

Страны Балтии призвали предоставить медпомощь Навальному

Страны Балтии призвали власти России предоставить медицинскую помощь блогеру Алексею Навальному, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:36

2021-03-25T15:36

2021-03-25T15:36

эдгар ринкевич

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

европейский совет

москва

эстония

латвия

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Страны Балтии призвали власти России предоставить медицинскую помощь блогеру Алексею Навальному, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.Ранее координатор региональных штабов Навального Леонид Волков написал в своем Telegram-канале о "резком ухудшении" самочувствия находящегося в колонии в Покрове Навального, которого мучают "сильные боли в спине" и который "не может на ногу наступать". Пресс-служба областного УФСИН заявила, что состояние здоровья Навального удовлетворительное: об этом свидетельствуют результаты обследования."Тревожные сообщения о состоянии здоровья Навального. Доступ к медицинскому обслуживанию является основным правом даже политических заключенных. Мы, Латвия, Эстония, Литва, призываем российские власти предоставить Навальному медицинскую помощь как можно скорее. Мы призываем международное сообщество и Европейский совет тоже высказаться", - написал Ринкевич в Twitter.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не следят за сообщениями о состоянии здоровья Навального, а также не запрашивали информацию по этому поводу, поскольку наблюдение за здоровьем заключенных - функция исправительных учреждений.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/navalnyy-1602758821.html

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эдгар ринкевич, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский совет, москва, эстония, латвия, в мире