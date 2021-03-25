https://ria.ru/20210325/navalnaya-1602760888.html
Адвокат прокомментировала сообщения о поездке Навальной в Германию
Адвокат прокомментировала сообщения о поездке Навальной в Германию
Адвокат Юлии Навальной не располагает информацией о ее отъезде в Германию, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:35
2021-03-25T10:35
2021-03-25T10:35
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артемий лебедев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Адвокат Юлии Навальной не располагает информацией о ее отъезде в Германию, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова.Ранее СМИ сообщили, что супруга Алексея Навального вылетела из России в Германию. Цель визита в публикациях не уточняется."У меня нет никакой информации о Юлии Навальной", - сказала адвокат.За этот год это уже вторая поездка Навальной в Германию.Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась фотография, на которой якобы изображено удостоверение гражданина Германии, выданное на имя Юлии Навальной. Первым его опубликовал дизайнер и блогер Артемий Лебедев, однако позже он обновил пост, указав, что фотография является подделкой. Еще позже он принес в своем Telegram-канале извинения Навальной, но та их не приняла и назвала публикацию Лебедева фейком. При этом она никак не прокомментировала, есть ли или нет у нее немецкое гражданство или вид на жительство.В МИД Германии сообщали РИА Новости, что распространенная в соцсетях фотография немецкого удостоверения личности Навальной фальсифицирована. Однако в министерстве не ответили на вопрос РИА Новости, означает ли это, что у Юлии Навальной нет ни гражданства Германии, ни вида на жительство в этой стране.
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юлия навальная, россия, светлана давыдова, артемий лебедев, германия, общество
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Адвокат Юлии Навальной
не располагает информацией о ее отъезде в Германию, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова.
Ранее СМИ сообщили, что супруга Алексея Навального вылетела из России в Германию. Цель визита в публикациях не уточняется.
"У меня нет никакой информации о Юлии Навальной", - сказала адвокат.
За этот год это уже вторая поездка Навальной в Германию.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась фотография, на которой якобы изображено удостоверение гражданина Германии, выданное на имя Юлии Навальной. Первым его опубликовал дизайнер и блогер Артемий Лебедев, однако позже он обновил пост, указав, что фотография является подделкой. Еще позже он принес в своем Telegram-канале извинения Навальной, но та их не приняла и назвала публикацию Лебедева фейком. При этом она никак не прокомментировала, есть ли или нет у нее немецкое гражданство или вид на жительство.
В МИД Германии сообщали РИА Новости, что распространенная в соцсетях фотография немецкого удостоверения личности Навальной фальсифицирована. Однако в министерстве не ответили на вопрос РИА Новости, означает ли это, что у Юлии Навальной нет ни гражданства Германии
, ни вида на жительство в этой стране.