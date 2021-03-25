https://ria.ru/20210325/navalnaya-1602760888.html

Адвокат прокомментировала сообщения о поездке Навальной в Германию

Адвокат прокомментировала сообщения о поездке Навальной в Германию

Адвокат Юлии Навальной не располагает информацией о ее отъезде в Германию, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:35

2021-03-25T10:35

2021-03-25T10:35

юлия навальная

россия

светлана давыдова

артемий лебедев

германия

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Адвокат Юлии Навальной не располагает информацией о ее отъезде в Германию, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова.Ранее СМИ сообщили, что супруга Алексея Навального вылетела из России в Германию. Цель визита в публикациях не уточняется."У меня нет никакой информации о Юлии Навальной", - сказала адвокат.За этот год это уже вторая поездка Навальной в Германию.Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась фотография, на которой якобы изображено удостоверение гражданина Германии, выданное на имя Юлии Навальной. Первым его опубликовал дизайнер и блогер Артемий Лебедев, однако позже он обновил пост, указав, что фотография является подделкой. Еще позже он принес в своем Telegram-канале извинения Навальной, но та их не приняла и назвала публикацию Лебедева фейком. При этом она никак не прокомментировала, есть ли или нет у нее немецкое гражданство или вид на жительство.В МИД Германии сообщали РИА Новости, что распространенная в соцсетях фотография немецкого удостоверения личности Навальной фальсифицирована. Однако в министерстве не ответили на вопрос РИА Новости, означает ли это, что у Юлии Навальной нет ни гражданства Германии, ни вида на жительство в этой стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/navalnyy-1602758821.html

россия

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юлия навальная, россия, светлана давыдова, артемий лебедев, германия, общество