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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210325/monastyr-1602751648.html
Адвокаты Сергия сообщили о прибытии силовиков в Среднеуральский монастырь
Адвокаты Сергия сообщили о прибытии силовиков в Среднеуральский монастырь
Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что сотрудники силовых ведомств и двух региональных министерств прибыли для проверки в... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:30
2021-03-25T20:26
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
москва
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что сотрудники силовых ведомств и двух региональных министерств прибыли для проверки в Среднеуральский женский монастырь, который был подконтролен арестованному священнослужителю."Представители УФМС, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов при поддержке силовых структур начали очередную серию проверок на территории Среднеуральского женского монастыря", - написали адвокаты Сергия в своем Telegram-канале.В феврале в монастыре проводилась операция по поиску келейника Романова отца Силуана, который является фигурантом уголовного дела об убийстве в 1999 году трех человек. Через некоторое время спецоперацию по поиску Силуана правоохранительные органы также провели в скитах бывшего схиигумена Сергия. За информацию о Силуане полиция пообещала 1 миллион рублей.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), москва

Адвокаты Сергия сообщили о прибытии силовиков в Среднеуральский монастырь

09:30 25.03.2021 (обновлено: 20:26 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что сотрудники силовых ведомств и двух региональных министерств прибыли для проверки в Среднеуральский женский монастырь, который был подконтролен арестованному священнослужителю.
"Представители УФМС, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов при поддержке силовых структур начали очередную серию проверок на территории Среднеуральского женского монастыря", - написали адвокаты Сергия в своем Telegram-канале.
Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения экс-схиигумену Сергию в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 11:41
Адвокат экс-схимонаха Сергия дал оценку обыскам в монастыре на Урале
В феврале в монастыре проводилась операция по поиску келейника Романова отца Силуана, который является фигурантом уголовного дела об убийстве в 1999 году трех человек. Через некоторое время спецоперацию по поиску Силуана правоохранительные органы также провели в скитах бывшего схиигумена Сергия. За информацию о Силуане полиция пообещала 1 миллион рублей.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Москва
 
 
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