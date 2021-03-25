https://ria.ru/20210325/monastyr-1602751648.html

Адвокаты Сергия сообщили о прибытии силовиков в Среднеуральский монастырь

Адвокаты Сергия сообщили о прибытии силовиков в Среднеуральский монастырь

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что сотрудники силовых ведомств и двух региональных министерств прибыли для проверки в... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:30

2021-03-25T09:30

2021-03-25T20:26

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591455502_0:0:909:511_1920x0_80_0_0_deb3f66ac5390ecdce350c72eb159a4c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что сотрудники силовых ведомств и двух региональных министерств прибыли для проверки в Среднеуральский женский монастырь, который был подконтролен арестованному священнослужителю."Представители УФМС, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов при поддержке силовых структур начали очередную серию проверок на территории Среднеуральского женского монастыря", - написали адвокаты Сергия в своем Telegram-канале.В феврале в монастыре проводилась операция по поиску келейника Романова отца Силуана, который является фигурантом уголовного дела об убийстве в 1999 году трех человек. Через некоторое время спецоперацию по поиску Силуана правоохранительные органы также провели в скитах бывшего схиигумена Сергия. За информацию о Силуане полиция пообещала 1 миллион рублей.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/sergiy-1599061648.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), москва