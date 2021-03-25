Адвокаты Сергия сообщили о прибытии силовиков в Среднеуральский монастырь
09:30 25.03.2021 (обновлено: 20:26 25.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что сотрудники силовых ведомств и двух региональных министерств прибыли для проверки в Среднеуральский женский монастырь, который был подконтролен арестованному священнослужителю.
"Представители УФМС, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов при поддержке силовых структур начали очередную серию проверок на территории Среднеуральского женского монастыря", - написали адвокаты Сергия в своем Telegram-канале.
26 февраля, 11:41Адвокат экс-схимонаха Сергия дал оценку обыскам в монастыре на Урале
В феврале в монастыре проводилась операция по поиску келейника Романова отца Силуана, который является фигурантом уголовного дела об убийстве в 1999 году трех человек. Через некоторое время спецоперацию по поиску Силуана правоохранительные органы также провели в скитах бывшего схиигумена Сергия. За информацию о Силуане полиция пообещала 1 миллион рублей.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.