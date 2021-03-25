https://ria.ru/20210325/minsk-1602876638.html
На оппозиционной акции в центре Минска проходят задержания
На оппозиционной акции в центре Минска проходят задержания
На проспекте Независимости в Минске задержали несколько человек во время несанкционированной акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T19:41
2021-03-25T19:41
2021-03-25T21:26
протесты в белоруссии
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МИНСК, 25 мар — РИА Новости. На проспекте Независимости в Минске задержали несколько человек во время несанкционированной акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.По обеим сторонам проспекта в районе цирка и парка Янки Купалы шли небольшие группы людей, поднимавших руки с жестом "победа". Водители проезжающих мимо машин сигналили им в ответ. В какой-то момент на стороне цирка остановился микроавтобус с силовиками, которые выбежали на улицу и задержали стоявших рядом людей.Точечные задержания происходят и в других местах на проспекте. По центральной улице курсируют микроавтобусы силовиков, автозаки и машины ГАИ с включенными мигалками. Сотрудники ГАИ останавливают сигналящих водителей. Проспект Независимости в районе парка Янки Купалы перекрыт, в этом месте задержали еще несколько человек.Ранее к резиденции президента республики Александра Лукашенко стянули спецтехнику и силовиков. Как передавал корреспондент РИА Новости, на прилегающей улице Саперов стояли грузовики с водометами, автомобили с колючей проволокой и другой спецтранспорт.Протесты в Белоруссии начались в августе после выборов главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов и вышла на улицу. Для подавления демонстраций силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.На 25 марта оппозиция запланировала очередные массовые акции в белорусских городах.После прошлых протестов против ряда оппозиционных лидеров возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210325/minsk-1602825205.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 25 мар — РИА Новости.
На проспекте Независимости в Минске
задержали несколько человек во время несанкционированной акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
По обеим сторонам проспекта в районе цирка и парка Янки Купалы шли небольшие группы людей, поднимавших руки с жестом "победа". Водители проезжающих мимо машин сигналили им в ответ. В какой-то момент на стороне цирка остановился микроавтобус с силовиками, которые выбежали на улицу и задержали стоявших рядом людей.
Точечные задержания происходят и в других местах на проспекте. По центральной улице курсируют микроавтобусы силовиков, автозаки и машины ГАИ с включенными мигалками. Сотрудники ГАИ останавливают сигналящих водителей. Проспект Независимости в районе парка Янки Купалы перекрыт, в этом месте задержали еще несколько человек.
Ранее к резиденции президента республики Александра Лукашенко стянули спецтехнику и силовиков. Как передавал корреспондент РИА Новости, на прилегающей улице Саперов стояли грузовики с водометами, автомобили с колючей проволокой и другой спецтранспорт.
Протесты в Белоруссии начались в августе после выборов главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко
: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов и вышла на улицу. Для подавления демонстраций силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
На 25 марта оппозиция запланировала очередные массовые акции в белорусских городах.
После прошлых протестов против ряда оппозиционных лидеров возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.