https://ria.ru/20210325/minoborony-1602758143.html

Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК

Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК

Министерство обороны России подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который в феврале по иску ведомства к Объединенной авиастроительной РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:18

2021-03-25T10:18

2021-03-25T10:18

девятый арбитражный апелляционный суд

министерство обороны рф (минобороны рф)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

москва

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Министерство обороны России подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который в феврале по иску ведомства к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на 49,7 миллиарда рублей взыскал с ответчика 150 миллионов рублей.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 24 марта. Она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.В иске, поступившем в суд еще в ноябре 2018 года, Минобороны потребовало от ответчика выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 27 августа 2013 года на сервисное обслуживание и ремонт самолетов для ВМФ и ВВС. Это самый крупный за всю историю иск Минобороны в российском суде. На завершающем этапе рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поэтому решение суда не опубликовано.Ранее юристы ОАК говорили в суде, что сроки нарушались частично по вине заказчика, частично – ввиду обстоятельств непреодолимой силы в виде антироссийских санкций других государств на поставки комплектующих и оборудования. Юристы же Минобороны заявляли, что у исполнителей был достаточный запас комплектующих, и задержки происходили только по их вине.Также представитель ОАК неоднократно говорил в суде, что на уровне правительства ведется работа по урегулированию судебных претензий Минобороны к одному из своих основных контрагентов. Однако в итоге внесудебного урегулирования спора не случилось, иск был рассмотрен по существу и частично удовлетворен.ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Другой акционер ОАК - ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.

https://ria.ru/20210318/rostekh-1601761943.html

москва

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девятый арбитражный апелляционный суд, министерство обороны рф (минобороны рф), объединенная авиастроительная корпорация (оак), москва