https://ria.ru/20210325/minoborony-1602758143.html
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК
Министерство обороны России подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который в феврале по иску ведомства к Объединенной авиастроительной РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:18
2021-03-25T10:18
2021-03-25T10:18
девятый арбитражный апелляционный суд
министерство обороны рф (минобороны рф)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153148/40/1531484036_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_737bfddb2079b7d3ff59f561fa084b2c.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Министерство обороны России подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который в феврале по иску ведомства к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на 49,7 миллиарда рублей взыскал с ответчика 150 миллионов рублей.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 24 марта. Она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.В иске, поступившем в суд еще в ноябре 2018 года, Минобороны потребовало от ответчика выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 27 августа 2013 года на сервисное обслуживание и ремонт самолетов для ВМФ и ВВС. Это самый крупный за всю историю иск Минобороны в российском суде. На завершающем этапе рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поэтому решение суда не опубликовано.Ранее юристы ОАК говорили в суде, что сроки нарушались частично по вине заказчика, частично – ввиду обстоятельств непреодолимой силы в виде антироссийских санкций других государств на поставки комплектующих и оборудования. Юристы же Минобороны заявляли, что у исполнителей был достаточный запас комплектующих, и задержки происходили только по их вине.Также представитель ОАК неоднократно говорил в суде, что на уровне правительства ведется работа по урегулированию судебных претензий Минобороны к одному из своих основных контрагентов. Однако в итоге внесудебного урегулирования спора не случилось, иск был рассмотрен по существу и частично удовлетворен.ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Другой акционер ОАК - ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.
https://ria.ru/20210318/rostekh-1601761943.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153148/40/1531484036_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_0f1327769ba31508bdd1790855e9812d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
девятый арбитражный апелляционный суд, министерство обороны рф (минобороны рф), объединенная авиастроительная корпорация (оак), москва
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Министерство обороны России
подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы
, который в феврале по иску ведомства к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
на 49,7 миллиарда рублей взыскал с ответчика 150 миллионов рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 24 марта. Она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд
.
В иске, поступившем в суд еще в ноябре 2018 года, Минобороны потребовало от ответчика выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 27 августа 2013 года на сервисное обслуживание и ремонт самолетов для ВМФ и ВВС. Это самый крупный за всю историю иск Минобороны в российском суде. На завершающем этапе рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поэтому решение суда не опубликовано.
Ранее юристы ОАК говорили в суде, что сроки нарушались частично по вине заказчика, частично – ввиду обстоятельств непреодолимой силы в виде антироссийских санкций других государств на поставки комплектующих и оборудования. Юристы же Минобороны заявляли, что у исполнителей был достаточный запас комплектующих, и задержки происходили только по их вине.
Также представитель ОАК неоднократно говорил в суде, что на уровне правительства ведется работа по урегулированию судебных претензий Минобороны к одному из своих основных контрагентов. Однако в итоге внесудебного урегулирования спора не случилось, иск был рассмотрен по существу и частично удовлетворен.
ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху
". Другой акционер ОАК - ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.