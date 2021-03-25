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Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК
Министерство обороны России подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который в феврале по иску ведомства к Объединенной авиастроительной РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:18
2021-03-25T10:18
девятый арбитражный апелляционный суд
министерство обороны рф (минобороны рф)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
москва
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Министерство обороны России подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который в феврале по иску ведомства к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на 49,7 миллиарда рублей взыскал с ответчика 150 миллионов рублей.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 24 марта. Она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.В иске, поступившем в суд еще в ноябре 2018 года, Минобороны потребовало от ответчика выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 27 августа 2013 года на сервисное обслуживание и ремонт самолетов для ВМФ и ВВС. Это самый крупный за всю историю иск Минобороны в российском суде. На завершающем этапе рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поэтому решение суда не опубликовано.Ранее юристы ОАК говорили в суде, что сроки нарушались частично по вине заказчика, частично – ввиду обстоятельств непреодолимой силы в виде антироссийских санкций других государств на поставки комплектующих и оборудования. Юристы же Минобороны заявляли, что у исполнителей был достаточный запас комплектующих, и задержки происходили только по их вине.Также представитель ОАК неоднократно говорил в суде, что на уровне правительства ведется работа по урегулированию судебных претензий Минобороны к одному из своих основных контрагентов. Однако в итоге внесудебного урегулирования спора не случилось, иск был рассмотрен по существу и частично удовлетворен.ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Другой акционер ОАК - ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.
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девятый арбитражный апелляционный суд, министерство обороны рф (минобороны рф), объединенная авиастроительная корпорация (оак), москва

Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК

10:18 25.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Министерство обороны России подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который в феврале по иску ведомства к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на 49,7 миллиарда рублей взыскал с ответчика 150 миллионов рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 24 марта. Она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.
В иске, поступившем в суд еще в ноябре 2018 года, Минобороны потребовало от ответчика выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 27 августа 2013 года на сервисное обслуживание и ремонт самолетов для ВМФ и ВВС. Это самый крупный за всю историю иск Минобороны в российском суде. На завершающем этапе рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поэтому решение суда не опубликовано.
Ранее юристы ОАК говорили в суде, что сроки нарушались частично по вине заказчика, частично – ввиду обстоятельств непреодолимой силы в виде антироссийских санкций других государств на поставки комплектующих и оборудования. Юристы же Минобороны заявляли, что у исполнителей был достаточный запас комплектующих, и задержки происходили только по их вине.
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18 марта, 10:16
"Ростех" объединит ОАК, "Сухой" и "МиГ"
Также представитель ОАК неоднократно говорил в суде, что на уровне правительства ведется работа по урегулированию судебных претензий Минобороны к одному из своих основных контрагентов. Однако в итоге внесудебного урегулирования спора не случилось, иск был рассмотрен по существу и частично удовлетворен.
ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Другой акционер ОАК - ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.
 
Девятый арбитражный апелляционный судМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Москва
 
 
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