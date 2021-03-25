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Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США
Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США
Президент США Джо Байден заявил, что не он является причиной роста числа незаконных мигрантов на южной границе страны - по его словам, такая тенденция... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T20:51
2021-03-25T20:51
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не он является причиной роста числа незаконных мигрантов на южной границе страны - по его словам, такая тенденция наблюдается в начале каждого года."Я бы хотел думать, что это потому, что я хороший парень, но это не так, это происходит каждый год", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции."Правда состоит в том, что ничего не изменилось: за время моей администрации число детей на границе выросло на 28%. При этом 31% - в 2019 году, до начала пандемии, при администрации Трампа. Это происходит каждый год, число прибывающих мигрантов значительно растет в зимние месяцы. В январе, феврале, марте. Это происходит каждый год", - добавил американский лидер.Он пояснил, что власти США создают такую систему, которая позволит разместить всех находящихся на границе мигрантов. Также Байден добавил, что большинство незаконных мигрантов отсылают обратно домой.
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джо байден, сша, в мире

Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США

20:51 25.03.2021
 
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© REUTERS / Leah Millis
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не он является причиной роста числа незаконных мигрантов на южной границе страны - по его словам, такая тенденция наблюдается в начале каждого года.
"Я бы хотел думать, что это потому, что я хороший парень, но это не так, это происходит каждый год", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.
"Правда состоит в том, что ничего не изменилось: за время моей администрации число детей на границе выросло на 28%. При этом 31% - в 2019 году, до начала пандемии, при администрации Трампа. Это происходит каждый год, число прибывающих мигрантов значительно растет в зимние месяцы. В январе, феврале, марте. Это происходит каждый год", - добавил американский лидер.
Он пояснил, что власти США создают такую систему, которая позволит разместить всех находящихся на границе мигрантов. Также Байден добавил, что большинство незаконных мигрантов отсылают обратно домой.
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