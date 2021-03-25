https://ria.ru/20210325/migranty-1602885414.html
Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США
Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США
Президент США Джо Байден заявил, что не он является причиной роста числа незаконных мигрантов на южной границе страны - по его словам, такая тенденция... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T20:51
2021-03-25T20:51
2021-03-25T20:51
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602884371_0:0:3130:1760_1920x0_80_0_0_29719e8f4e551a9284e99cc23ec284c2.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не он является причиной роста числа незаконных мигрантов на южной границе страны - по его словам, такая тенденция наблюдается в начале каждого года."Я бы хотел думать, что это потому, что я хороший парень, но это не так, это происходит каждый год", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции."Правда состоит в том, что ничего не изменилось: за время моей администрации число детей на границе выросло на 28%. При этом 31% - в 2019 году, до начала пандемии, при администрации Трампа. Это происходит каждый год, число прибывающих мигрантов значительно растет в зимние месяцы. В январе, феврале, марте. Это происходит каждый год", - добавил американский лидер.Он пояснил, что власти США создают такую систему, которая позволит разместить всех находящихся на границе мигрантов. Также Байден добавил, что большинство незаконных мигрантов отсылают обратно домой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/migranty-1593701761.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602884371_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_7c2d9979f480236542e414f3908abf1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заявил, что не он является причиной роста числа незаконных мигрантов на южной границе страны - по его словам, такая тенденция наблюдается в начале каждого года.
"Я бы хотел думать, что это потому, что я хороший парень, но это не так, это происходит каждый год", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.
"Правда состоит в том, что ничего не изменилось: за время моей администрации число детей на границе выросло на 28%. При этом 31% - в 2019 году, до начала пандемии, при администрации Трампа. Это происходит каждый год, число прибывающих мигрантов значительно растет в зимние месяцы. В январе, феврале, марте. Это происходит каждый год", - добавил американский лидер.
Он пояснил, что власти США
создают такую систему, которая позволит разместить всех находящихся на границе мигрантов. Также Байден добавил, что большинство незаконных мигрантов отсылают обратно домой.