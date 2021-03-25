https://ria.ru/20210325/kurily-1602781355.html

В Госдуме прокомментировали слова премьера Японии о Курилах

В Госдуме прокомментировали слова премьера Японии о Курилах

Русско-японский территориальный вопрос решен, поднимать его вновь бессмысленно, считает председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:10

2021-03-25T12:10

2021-03-25T12:10

есихидэ суга

госдума рф

николай харитонов

владимир путин

москва

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в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Русско-японский территориальный вопрос решен, поднимать его вновь бессмысленно, считает председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.Япония собирается решить проблему Южных Курил через диалог с Россией на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на слушаниях в парламенте. Он напомнил, что в сентябре 2020 года в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным стороны подтвердили намерение ускорить переговоры."Этот вопрос окончательно решен на Ялтинской конференции, когда советским государством руководил Иосиф Виссарионович Сталин, в которой участвовали (32-й президент США Франклин) Рузвельт и (британский премьер-министр Уинстон) Черчилль. Тогда был решен вопрос: советская сторона окажет содействие в победе над империалистической Японией при условии, что Сахалин и Курильские острова отходят СССР. Эта тема раз и навсегда закрыта. Пересматривать итоги войны никто практически не будет", - заявил РИА Новости Харитонов.Депутат также напомнил, что согласно новым поправкам в конституцию, никто не имеет права ставить под сомнение территориальную целостность России и предлагать пересмотреть вопрос о границах."О каких-то совместных (с Японией - ред.) экономических инициативах мы ежегодно договариваемся на Дальневосточном экономическом форуме. Еще прошлый премьер-министр (Синдзо) Абэ упоминал о решении территориального вопроса. У нас никаких претензий к Японии нет", - отметил он.По мнению парламентария, со стороны России все точки над i в данном вопросе поставлены и обсуждать нечего."Мечтать не вредно", - сказал Харитонов, говоря о позиции Японии.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/kurily-1597490405.html

https://ria.ru/20210218/kurily-1598095045.html

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есихидэ суга, госдума рф, николай харитонов, владимир путин, москва, япония, сша, в мире