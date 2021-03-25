Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/kupyura-1602741491.html
Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
Отказ от банкноты с изображением достопримечательностей Хабаровска "отзовётся грустью и сожалением" у дальневосточников, считает председатель законодательной... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T04:59
2021-03-25T04:59
россия
хабаровск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40790/51/407905102_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_077bf32ffc886ce32c72166c2bbe68af.jpg
ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Отказ от банкноты с изображением достопримечательностей Хабаровска "отзовётся грустью и сожалением" у дальневосточников, считает председатель законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.Во вторник Центробанк объявил о планах к 2025 году модернизировать банкнотный ряд - на купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на купюре в 5 тысяч рублей будет изображен Екатеринбург. Эту меру в ЦБ объяснили тем, что в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, необходимо "подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн"."Самая большая на текущий момент по номиналу банкнота, на которой запечатлены гордый образ графа Муравьева-Амурского, легкой стрелой переброшенный через величавый Амур наш мост, герб. Это все закрепившиеся у наших хабаровчан символы признания величия Приамурья, истории его освоения... Мы привыкли этим гордиться", - отметила председатель региональной думы.Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял, что убрать Хабаровск с пятитысячной купюры будет большой ошибкой. Свою позицию высказал в Twitter и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил оставить изображение Хабаровска на купюре, потому что "это центр Дальнего Востока". По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Центробанк не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых денежных купюр, такие решения он принимает сам.Доктор исторических наук, профессор кафедры философии, истории, государства и права Дальневосточного института управления (ДВИУ) РАНХ и ГС Валерий Чудесов говорил РИА Новости, что жители Хабаровского края могут болезненно воспринять смену города на пятитысячной купюре.
https://ria.ru/20210324/kupyura-1602665208.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/peskov-1602636544.html
россия
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40790/51/407905102_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_761b6813f8a7aaefc95f97348f25ca6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хабаровск, общество

Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

04:59 25.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры России
Денежные купюры России - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Отказ от банкноты с изображением достопримечательностей Хабаровска "отзовётся грустью и сожалением" у дальневосточников, считает председатель законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.
Во вторник Центробанк объявил о планах к 2025 году модернизировать банкнотный ряд - на купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на купюре в 5 тысяч рублей будет изображен Екатеринбург. Эту меру в ЦБ объяснили тем, что в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, необходимо "подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн".
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 16:18
Жириновский раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
"Не секрет, что у дальневосточников особенная ментальность, осознание себя жителями сурового и щедрого, сильного и стоического края русской земли. Нет сомнения, выбытие банкноты отзовётся грустью и сожалением, что не хабаровчане теперь будут этим гордиться. Но мы должны понимать, что у нашей России не счесть знаменательных мест…", - сказала Зикунова РИА Новости.
"Самая большая на текущий момент по номиналу банкнота, на которой запечатлены гордый образ графа Муравьева-Амурского, легкой стрелой переброшенный через величавый Амур наш мост, герб. Это все закрепившиеся у наших хабаровчан символы признания величия Приамурья, истории его освоения... Мы привыкли этим гордиться", - отметила председатель региональной думы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 14:05
В Кремле оценили мнение, почему Хабаровск уберут с пятитысячной купюры
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял, что убрать Хабаровск с пятитысячной купюры будет большой ошибкой. Свою позицию высказал в Twitter и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил оставить изображение Хабаровска на купюре, потому что "это центр Дальнего Востока". По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Центробанк не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых денежных купюр, такие решения он принимает сам.
Доктор исторических наук, профессор кафедры философии, истории, государства и права Дальневосточного института управления (ДВИУ) РАНХ и ГС Валерий Чудесов говорил РИА Новости, что жители Хабаровского края могут болезненно воспринять смену города на пятитысячной купюре.
 
РоссияХабаровскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
Лента новостейМолния