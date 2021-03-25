https://ria.ru/20210325/kupyura-1602741491.html

Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

Отказ от банкноты с изображением достопримечательностей Хабаровска "отзовётся грустью и сожалением" у дальневосточников, считает председатель законодательной... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T04:59

2021-03-25T04:59

2021-03-25T04:59

россия

хабаровск

общество

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ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Отказ от банкноты с изображением достопримечательностей Хабаровска "отзовётся грустью и сожалением" у дальневосточников, считает председатель законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.Во вторник Центробанк объявил о планах к 2025 году модернизировать банкнотный ряд - на купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на купюре в 5 тысяч рублей будет изображен Екатеринбург. Эту меру в ЦБ объяснили тем, что в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, необходимо "подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн"."Самая большая на текущий момент по номиналу банкнота, на которой запечатлены гордый образ графа Муравьева-Амурского, легкой стрелой переброшенный через величавый Амур наш мост, герб. Это все закрепившиеся у наших хабаровчан символы признания величия Приамурья, истории его освоения... Мы привыкли этим гордиться", - отметила председатель региональной думы.Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял, что убрать Хабаровск с пятитысячной купюры будет большой ошибкой. Свою позицию высказал в Twitter и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил оставить изображение Хабаровска на купюре, потому что "это центр Дальнего Востока". По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Центробанк не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых денежных купюр, такие решения он принимает сам.Доктор исторических наук, профессор кафедры философии, истории, государства и права Дальневосточного института управления (ДВИУ) РАНХ и ГС Валерий Чудесов говорил РИА Новости, что жители Хабаровского края могут болезненно воспринять смену города на пятитысячной купюре.

https://ria.ru/20210324/kupyura-1602665208.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/peskov-1602636544.html

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россия, хабаровск, общество