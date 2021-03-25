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В Москве выявили 1787 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1787 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольший в России суточный прирост заболеваемости COVID-19 отмечен в Москве, этот показатель составил 1787 случаев, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:21
2021-03-25T11:21
2021-03-25T11:21
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Наибольший в России суточный прирост заболеваемости COVID-19 отмечен в Москве, этот показатель составил 1787 случаев, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение (случаев заражения за последние сутки - ред.) по субъектам: Москва - 1787, Санкт-Петербург - 804. Московская область - 540", - говорится в сообщении.
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