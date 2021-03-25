https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602768676.html
В России за сутки выписали 10 881 переболевшего COVID-19
В России за сутки выписали 10 881 переболевшего COVID-19
В России за сутки выписаны 10 881 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 109 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:17
2021-03-25T11:17
2021-03-25T11:17
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В России за сутки выписаны 10 881 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 109 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 881 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 109 281", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 1722, в Санкт-Петербурге — 1273, Подмосковье - 505.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество