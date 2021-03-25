https://ria.ru/20210325/kartina-1602855611.html

Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро

Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро

Семья из французского департамента Марна обнаружила в своей квартире картину XVIII века знаменитого французского художника Жана-Оноре Фрагонара оценочной... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:08

2021-03-25T18:08

2021-03-25T18:09

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франция

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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Семья из французского департамента Марна обнаружила в своей квартире картину XVIII века знаменитого французского художника Жана-Оноре Фрагонара оценочной стоимостью в 1,5-2 миллиона евро, сообщает радиостанция Europe 1.Картина "Философ за чтением" была найдена в гостиной семьи из Марна во время инвентаризации наследства. "Забытое" произведение, вероятно, находилось в квартире около века."Что меня поразило, так это свет, этот мягкий свет в стиле Фрагонара, очень красивая картина XVIII века", - рассказал аукционист Антуан Пёти.Он отметил, что возможные сомнения об авторстве снимает подпись на обратной стороне - написанное курсивом "Фрагонар".Другой эксперт по художественному искусству Стефан Пинта также заявил, что нет никаких сомнений в подлинности работы.Картина "Философ за чтением" была написана в 70-е годы XVIII века и является апогеем творчества Фрагонара. Она будет выставлена на торги в городе Эперне 26 июня. -0-

https://ria.ru/20201214/kartina-1588796346.html

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новости культуры, франция