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https://ria.ru/20210325/kartina-1602855611.html
Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро
Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро
Семья из французского департамента Марна обнаружила в своей квартире картину XVIII века знаменитого французского художника Жана-Оноре Фрагонара оценочной... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:08
2021-03-25T18:09
культура
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франция
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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Семья из французского департамента Марна обнаружила в своей квартире картину XVIII века знаменитого французского художника Жана-Оноре Фрагонара оценочной стоимостью в 1,5-2 миллиона евро, сообщает радиостанция Europe 1.Картина "Философ за чтением" была найдена в гостиной семьи из Марна во время инвентаризации наследства. "Забытое" произведение, вероятно, находилось в квартире около века."Что меня поразило, так это свет, этот мягкий свет в стиле Фрагонара, очень красивая картина XVIII века", - рассказал аукционист Антуан Пёти.Он отметил, что возможные сомнения об авторстве снимает подпись на обратной стороне - написанное курсивом "Фрагонар".Другой эксперт по художественному искусству Стефан Пинта также заявил, что нет никаких сомнений в подлинности работы.Картина "Философ за чтением" была написана в 70-е годы XVIII века и является апогеем творчества Фрагонара. Она будет выставлена на торги в городе Эперне 26 июня. -0-
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новости культуры, франция

Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро

18:08 25.03.2021 (обновлено: 18:09 25.03.2021)
 
© ARTCENTO/YoutubeКартина французского художника Жана-Оноре Фрагонара
Картина французского художника Жана-Оноре Фрагонара - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© ARTCENTO/Youtube
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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Семья из французского департамента Марна обнаружила в своей квартире картину XVIII века знаменитого французского художника Жана-Оноре Фрагонара оценочной стоимостью в 1,5-2 миллиона евро, сообщает радиостанция Europe 1.
Картина "Философ за чтением" была найдена в гостиной семьи из Марна во время инвентаризации наследства. "Забытое" произведение, вероятно, находилось в квартире около века.
"Что меня поразило, так это свет, этот мягкий свет в стиле Фрагонара, очень красивая картина XVIII века", - рассказал аукционист Антуан Пёти.
Он отметил, что возможные сомнения об авторстве снимает подпись на обратной стороне - написанное курсивом "Фрагонар".
Другой эксперт по художественному искусству Стефан Пинта также заявил, что нет никаких сомнений в подлинности работы.
Картина "Философ за чтением" была написана в 70-е годы XVIII века и является апогеем творчества Фрагонара. Она будет выставлена на торги в городе Эперне 26 июня. -0-
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