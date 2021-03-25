https://ria.ru/20210325/kartina-1602855611.html
Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро
Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро
Семья из французского департамента Марна обнаружила в своей квартире картину XVIII века знаменитого французского художника Жана-Оноре Фрагонара оценочной... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:08
2021-03-25T18:08
2021-03-25T18:09
культура
новости культуры
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602854661_95:0:2426:1311_1920x0_80_0_0_df855d4d55869cb0ac4cff9a1c5d68f4.jpg
ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Семья из французского департамента Марна обнаружила в своей квартире картину XVIII века знаменитого французского художника Жана-Оноре Фрагонара оценочной стоимостью в 1,5-2 миллиона евро, сообщает радиостанция Europe 1.Картина "Философ за чтением" была найдена в гостиной семьи из Марна во время инвентаризации наследства. "Забытое" произведение, вероятно, находилось в квартире около века."Что меня поразило, так это свет, этот мягкий свет в стиле Фрагонара, очень красивая картина XVIII века", - рассказал аукционист Антуан Пёти.Он отметил, что возможные сомнения об авторстве снимает подпись на обратной стороне - написанное курсивом "Фрагонар".Другой эксперт по художественному искусству Стефан Пинта также заявил, что нет никаких сомнений в подлинности работы.Картина "Философ за чтением" была написана в 70-е годы XVIII века и является апогеем творчества Фрагонара. Она будет выставлена на торги в городе Эперне 26 июня. -0-
https://ria.ru/20201214/kartina-1588796346.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602854661_387:0:2135:1311_1920x0_80_0_0_8d17ca585bea3b5d12c807b5e8d140ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, франция
ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости.
Семья из французского департамента Марна обнаружила в своей квартире картину XVIII века знаменитого французского художника Жана-Оноре Фрагонара оценочной стоимостью в 1,5-2 миллиона евро, сообщает радиостанция Europe 1
.
Картина "Философ за чтением" была найдена в гостиной семьи из Марна во время инвентаризации наследства. "Забытое" произведение, вероятно, находилось в квартире около века.
"Что меня поразило, так это свет, этот мягкий свет в стиле Фрагонара, очень красивая картина XVIII века", - рассказал аукционист Антуан Пёти.
Он отметил, что возможные сомнения об авторстве снимает подпись на обратной стороне - написанное курсивом "Фрагонар".
Другой эксперт по художественному искусству Стефан Пинта также заявил, что нет никаких сомнений в подлинности работы.
Картина "Философ за чтением" была написана в 70-е годы XVIII века и является апогеем творчества Фрагонара. Она будет выставлена на торги в городе Эперне 26 июня. -0-