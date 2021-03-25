https://ria.ru/20210325/italiya-1602588861.html

В Италии планируют создать первые настоящие джунгли в городе

В Италии планируют создать первые настоящие джунгли в городе

В итальянском городе Прато собираются создать первые настоящие "городские джунгли", сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T02:24

2021-03-25T02:24

2021-03-25T02:24

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тоскана

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В итальянском городе Прато собираются создать первые настоящие "городские джунгли", сообщает "ЕвроПульс".В отличие от мегаполисов, которые планируют свои зеленые зоны и тщательно за ними следят, власти второго по величине после Флоренции города Тосканы собираются полностью "отдать" растительности три выделенных места. Чиновники будут только следить за состоянием зданий, чтобы растения их не разрушили и не снизили качество жизни обитателей.На откуп "джунглям" выделят три здания с прилегающей территорией. Одно из них располагается в центре, рядом с автомагистралью, по которой в день проезжает до 50 тысяч машин. Второе — это комплекс социального жилья на 500 человек. Третье строение расположено в историческом районе города.Власти надеются, что "городские джунгли" не только улучшат качество воздуха и помогут бороться с летней жарой, но и станут достопримечательностью, привлекающей и туристов, и местных жителей.

https://ria.ru/20210323/mitrofanova-1601804744.html

тоскана

флоренция

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туризм, архитектура, новости - туризм, тоскана, флоренция, италия