Россия и Южная Корея хотят создать совместный инвестиционный фонд

"Осуществляются или готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне РФ. Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до 1 миллиарда долларов", - сообщил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Республики Корея Чон Ый Ёна.