https://ria.ru/20210325/investitsii-1602744899.html
Россия и Южная Корея хотят создать совместный инвестиционный фонд
Россия и Южная Корея хотят создать совместный инвестиционный фонд
Россия и Южная Корея обсуждают создание совместного инвестиционного фонда объемом до 1 миллиарда долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T07:33
2021-03-25T07:33
2021-03-25T07:33
россия
сергей лавров
южная корея
экономика
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СЕУЛ, 25 мар - РИА Новости. Россия и Южная Корея обсуждают создание совместного инвестиционного фонда объемом до 1 миллиарда долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20210325/koreya-1602744177.html
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россия, сергей лавров, южная корея, экономика