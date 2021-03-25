https://ria.ru/20210325/investitsii-1602742616.html
ЦБ предупредил начинающих инвесторов об опасностях фондового рынка
ЦБ предупредил начинающих инвесторов об опасностях фондового рынка
Начинающим инвесторам не стоит начинать играть на бирже с больших сумм, инвестировать в сложные инструменты и торговать с кредитным плечом, при этом важно... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T06:31
2021-03-25T06:31
2021-03-25T06:31
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Начинающим инвесторам не стоит начинать играть на бирже с больших сумм, инвестировать в сложные инструменты и торговать с кредитным плечом, при этом важно оценивать риски потери денег при покупке акций малоизвестных компаний, порекомендовал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.Лях напомнил, прошлый год был уникальный с точки зрения роста биржевого рынка, но это не значит, что он повторится, поэтому можно деньги не только заработать, но и потерять. По его мнению, если начинающий инвестор не слишком хорошо разбирается в финансах, возможно, лучше вложиться в фонд, поручить управление деньгами профессионалам.Ее акции продавались посредством холодных обзвонов, в том числе – пенсионеров, рекламировалось, что компания будет разрабатывать крупнейшее соляное месторождение, а по факту компания оказалась "пустышкой", пирамидой, добавляет Лях.
https://realty.ria.ru/20210324/investor-1602648355.html
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РИА Новости
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Начинающим инвесторам не стоит начинать играть на бирже с больших сумм, инвестировать в сложные инструменты и торговать с кредитным плечом, при этом важно оценивать риски потери денег при покупке акций малоизвестных компаний, порекомендовал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России
Валерий Лях.
"Биржевые торги – это все-таки достаточно чистая площадка. Здесь главный совет – действовать осознанно и хорошо думать, прежде чем открывать позиции. Начинающим не стоит играть с плечом и начинать с больших сумм и со сложных инструментов", - сказал он.
Лях напомнил, прошлый год был уникальный с точки зрения роста биржевого рынка, но это не значит, что он повторится, поэтому можно деньги не только заработать, но и потерять. По его мнению, если начинающий инвестор не слишком хорошо разбирается в финансах, возможно, лучше вложиться в фонд, поручить управление деньгами профессионалам.
"Если вам предлагают супервыгодные вложения в акции какой-то малоизвестной компании - "вот-вот раскрутится и выстрелит" - пересмотрите фильм "Волк с Уолл-стрит" – это поможет вам избежать неприятностей. Сейчас как раз идет расследование в отношении небезызвестной компании "Соль Руси", - говорит директор департамента.
Ее акции продавались посредством холодных обзвонов, в том числе – пенсионеров, рекламировалось, что компания будет разрабатывать крупнейшее соляное месторождение, а по факту компания оказалась "пустышкой", пирамидой, добавляет Лях.
"Иногда человек открывает брокерский счет, но чувствует себя не слишком подкованным или из-за нехватки времени доверяет ключи доступа к нему и пароли, например, знакомому. Тот вроде и на рынке не новичок, и вообще "хороший парень", обещает заработать – и себе, и вам. Так делать нельзя. Если вы "по знакомству" отдаете ключи к брокерскому счету, то есть риск потерять деньги или ваш счет может быть использован для манипулирования рынком. В нашей практике такие случаи были", - предостерегает он.