https://ria.ru/20210325/investitsii-1602742616.html

ЦБ предупредил начинающих инвесторов об опасностях фондового рынка

ЦБ предупредил начинающих инвесторов об опасностях фондового рынка

Начинающим инвесторам не стоит начинать играть на бирже с больших сумм, инвестировать в сложные инструменты и торговать с кредитным плечом, при этом важно... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T06:31

2021-03-25T06:31

2021-03-25T06:31

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Начинающим инвесторам не стоит начинать играть на бирже с больших сумм, инвестировать в сложные инструменты и торговать с кредитным плечом, при этом важно оценивать риски потери денег при покупке акций малоизвестных компаний, порекомендовал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.Лях напомнил, прошлый год был уникальный с точки зрения роста биржевого рынка, но это не значит, что он повторится, поэтому можно деньги не только заработать, но и потерять. По его мнению, если начинающий инвестор не слишком хорошо разбирается в финансах, возможно, лучше вложиться в фонд, поручить управление деньгами профессионалам.Ее акции продавались посредством холодных обзвонов, в том числе – пенсионеров, рекламировалось, что компания будет разрабатывать крупнейшее соляное месторождение, а по факту компания оказалась "пустышкой", пирамидой, добавляет Лях.

https://realty.ria.ru/20210324/investor-1602648355.html

https://ria.ru/20210310/sanktsii-1600548810.html

россия

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2021

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика