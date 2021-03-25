https://ria.ru/20210325/belorusskikh-1602781887.html

Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках

Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках

Дело против музыканта Тимы Белорусских и его знакомого об обороте наркотиков без цели сбыта направлено в суд, обвиняемые вину признали, сообщается в четверг на... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:14

2021-03-25T12:14

2021-03-25T13:25

тима белорусских

следственный комитет белоруссии

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в мире

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МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Дело против музыканта Тимы Белорусских и его знакомого об обороте наркотиков без цели сбыта направлено в суд, обвиняемые вину признали, сообщается в четверг на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.В январе официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская сообщала РИА Новости, что белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских был задержан с наркотиками 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным СК, сотрудники милиции при личном обыске нашли у 22-летнего музыканта гашиш массой 0,4 грамма. Кроме этого, было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое, согласно заключению экспертизы, является амфетамином. К исполнителю была применена мера пресечения в виде залога. В марте СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта против исполнителя и передал его прокурору."Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ", — говорится в сообщении.Согласно материалам дела, певец и его знакомый в декабре 2020 года и январе 2021 года в интернете приобрели опасное наркотическое средство — гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции. В ходе личного обыска музыканта правоохранители нашли также особо опасное психотропное вещество — амфетамин массой 0,0375 грамма."Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме", — говорится в сообщении прокуратуры.Согласно ему, "после изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией действий обвиняемых по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь". Ранее прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения избранные меры пресечения — залог и заключение под стражу соответственно.По белорусскому законодательству исполнителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

https://ria.ru/20210130/belorusskikh-1595266380.html

https://ria.ru/20210115/provokatsiya-1593181128.html

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тима белорусских, следственный комитет белоруссии, белоруссия, в мире