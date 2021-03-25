Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/belorusskikh-1602781887.html
Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках
Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках
Дело против музыканта Тимы Белорусских и его знакомого об обороте наркотиков без цели сбыта направлено в суд, обвиняемые вину признали, сообщается в четверг на... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:14
2021-03-25T13:25
тима белорусских
следственный комитет белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156148/99/1561489912_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a98582232d9569ce133477dc2190414.jpg
МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Дело против музыканта Тимы Белорусских и его знакомого об обороте наркотиков без цели сбыта направлено в суд, обвиняемые вину признали, сообщается в четверг на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.В январе официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская сообщала РИА Новости, что белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских был задержан с наркотиками 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным СК, сотрудники милиции при личном обыске нашли у 22-летнего музыканта гашиш массой 0,4 грамма. Кроме этого, было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое, согласно заключению экспертизы, является амфетамином. К исполнителю была применена мера пресечения в виде залога. В марте СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта против исполнителя и передал его прокурору."Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ", — говорится в сообщении.Согласно материалам дела, певец и его знакомый в декабре 2020 года и январе 2021 года в интернете приобрели опасное наркотическое средство — гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции. В ходе личного обыска музыканта правоохранители нашли также особо опасное психотропное вещество — амфетамин массой 0,0375 грамма."Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме", — говорится в сообщении прокуратуры.Согласно ему, "после изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией действий обвиняемых по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь". Ранее прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения избранные меры пресечения — залог и заключение под стражу соответственно.По белорусскому законодательству исполнителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
https://ria.ru/20210130/belorusskikh-1595266380.html
https://ria.ru/20210115/provokatsiya-1593181128.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156148/99/1561489912_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_55c7db25ddda1080c0dac7abe465a074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тима белорусских, следственный комитет белоруссии, белоруссия, в мире

Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках

12:14 25.03.2021 (обновлено: 13:25 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБелорусский певец Тима Белорусских
Белорусский певец Тима Белорусских - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Дело против музыканта Тимы Белорусских и его знакомого об обороте наркотиков без цели сбыта направлено в суд, обвиняемые вину признали, сообщается в четверг на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.
В январе официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская сообщала РИА Новости, что белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских был задержан с наркотиками 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным СК, сотрудники милиции при личном обыске нашли у 22-летнего музыканта гашиш массой 0,4 грамма. Кроме этого, было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое, согласно заключению экспертизы, является амфетамином. К исполнителю была применена мера пресечения в виде залога. В марте СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта против исполнителя и передал его прокурору.
Белорусский певец Тима Белорусских - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 14:32
Бывший лейбл Тимы Белорусских рассказал о его наркозависимости
"Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ", — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, певец и его знакомый в декабре 2020 года и январе 2021 года в интернете приобрели опасное наркотическое средство — гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции. В ходе личного обыска музыканта правоохранители нашли также особо опасное психотропное вещество — амфетамин массой 0,0375 грамма.
"Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме", — говорится в сообщении прокуратуры.
Согласно ему, "после изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией действий обвиняемых по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь". Ранее прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения избранные меры пресечения — залог и заключение под стражу соответственно.
По белорусскому законодательству исполнителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Статуэтка богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 13:11
Суд оправдал москвичей, которых спровоцировали купить наркотики
 
Тима БелорусскихСледственный комитет БелоруссииБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
01:26Украина признала Россию военным противником
Лента новостейМолния