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В Белоруссии возбудили уголовное дело против главы Союза поляков
В Белоруссии возбудили уголовное дело против главы Союза поляков
Уголовное дело возбуждено в отношении главы незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков и иных лиц из-за умышленных действий по разжиганию социальной... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:41
2021-03-25T10:11
польша
белоруссия
в мире
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главы незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков и иных лиц из-за умышленных действий по разжиганию социальной вражды и реабилитации нацизма, сообщила в четверг пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.Ранее суд в Гродно назначил главе Союза поляков в Белоруссии Анжелике Борис 15 суток административного ареста. По данным союза, наказание назначено за организацию 7 марта традиционного праздника ремесленников "Казюки" в честь святого Казимира в Гродно. Как позже сообщил МИД Польши, белорусский дипломат был вызван в ведомство после задержания Борис."Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.По данным Генпрокуратуры, упомянутые граждане, позиционируя себя членами Союза поляков, с 2018 года по настоящее время на территории Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной, совершавших грабежи, убийства мирного населения Белоруссии, уничтожение имущества. "Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа", - говорится в сообщении.Ранее Генпрокуратура Белоруссии также возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников во время незаконного массового мероприятия в Бресте с участием несовершеннолетних. МИД сообщал, что польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию республики после его участия в этом мероприятии, а вызванному во внешнеполитическое ведомство временному поверенному Мартину Войцеховскому был заявлен решительный протест. В рамках уголовного дела были задержаны двое соучредителей ООО "Польская школа" в Бресте. После этого прокуратура города Бреста инициировала ликвидацию "Польской школы".Кроме того, 19 марта по итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что надзорное ведомство планирует возбудить уголовное дело из-за геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Швед также отмечал, что в случае расследования этого дела Минск поставит вопрос в рамках международных договоров о выдаче некоторых преступников, которые еще живы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/polsha-1602596794.html
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польша, белоруссия, в мире

В Белоруссии возбудили уголовное дело против главы Союза поляков

09:41 25.03.2021 (обновлено: 10:11 25.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главы незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков и иных лиц из-за умышленных действий по разжиганию социальной вражды и реабилитации нацизма, сообщила в четверг пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.
Ранее суд в Гродно назначил главе Союза поляков в Белоруссии Анжелике Борис 15 суток административного ареста. По данным союза, наказание назначено за организацию 7 марта традиционного праздника ремесленников "Казюки" в честь святого Казимира в Гродно. Как позже сообщил МИД Польши, белорусский дипломат был вызван в ведомство после задержания Борис.
"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
По данным Генпрокуратуры, упомянутые граждане, позиционируя себя членами Союза поляков, с 2018 года по настоящее время на территории Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной, совершавших грабежи, убийства мирного населения Белоруссии, уничтожение имущества. "Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа", - говорится в сообщении.
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 11:05
Выразили протест: МИД Польши вызвал белорусского дипломата
Ранее Генпрокуратура Белоруссии также возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников во время незаконного массового мероприятия в Бресте с участием несовершеннолетних. МИД сообщал, что польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию республики после его участия в этом мероприятии, а вызванному во внешнеполитическое ведомство временному поверенному Мартину Войцеховскому был заявлен решительный протест. В рамках уголовного дела были задержаны двое соучредителей ООО "Польская школа" в Бресте. После этого прокуратура города Бреста инициировала ликвидацию "Польской школы".
Кроме того, 19 марта по итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что надзорное ведомство планирует возбудить уголовное дело из-за геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Швед также отмечал, что в случае расследования этого дела Минск поставит вопрос в рамках международных договоров о выдаче некоторых преступников, которые еще живы.
 
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