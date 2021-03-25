https://ria.ru/20210325/belorussiya-1602752711.html

В Белоруссии возбудили уголовное дело против главы Союза поляков

В Белоруссии возбудили уголовное дело против главы Союза поляков

Уголовное дело возбуждено в отношении главы незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков и иных лиц из-за умышленных действий по разжиганию социальной... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:41

2021-03-25T09:41

2021-03-25T10:11

польша

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587923159_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_dad9631d15549231aad6a1ec1fa66b6d.jpg

МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главы незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков и иных лиц из-за умышленных действий по разжиганию социальной вражды и реабилитации нацизма, сообщила в четверг пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.Ранее суд в Гродно назначил главе Союза поляков в Белоруссии Анжелике Борис 15 суток административного ареста. По данным союза, наказание назначено за организацию 7 марта традиционного праздника ремесленников "Казюки" в честь святого Казимира в Гродно. Как позже сообщил МИД Польши, белорусский дипломат был вызван в ведомство после задержания Борис."Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.По данным Генпрокуратуры, упомянутые граждане, позиционируя себя членами Союза поляков, с 2018 года по настоящее время на территории Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной, совершавших грабежи, убийства мирного населения Белоруссии, уничтожение имущества. "Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа", - говорится в сообщении.Ранее Генпрокуратура Белоруссии также возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников во время незаконного массового мероприятия в Бресте с участием несовершеннолетних. МИД сообщал, что польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию республики после его участия в этом мероприятии, а вызванному во внешнеполитическое ведомство временному поверенному Мартину Войцеховскому был заявлен решительный протест. В рамках уголовного дела были задержаны двое соучредителей ООО "Польская школа" в Бресте. После этого прокуратура города Бреста инициировала ликвидацию "Польской школы".Кроме того, 19 марта по итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что надзорное ведомство планирует возбудить уголовное дело из-за геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Швед также отмечал, что в случае расследования этого дела Минск поставит вопрос в рамках международных договоров о выдаче некоторых преступников, которые еще живы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/polsha-1602596794.html

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, белоруссия, в мире