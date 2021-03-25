https://ria.ru/20210325/avtomobil-1602818859.html

В Москве загорелся третий за день автомобиль

В Москве загорелся третий за день автомобиль

Третий за день автомобиль загорелся в Москве, движение транспорта на Краснопресненской набережной ограничено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:20

2021-03-25T15:20

2021-03-25T15:20

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Третий за день автомобиль загорелся в Москве, движение транспорта на Краснопресненской набережной ограничено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Краснопресненской набережной в районе дома 8, в направлении Смоленской набережной, загорелся автомобиль. На месте работает МЧС. Движение транспорта осуществляется по одной левой полосе", - говорится в сообщении.Ранее в четверг дептранс сообщал о возгорании легковушки на Хорошевском шоссе и грузовика на Третьем транспортном кольце.

https://ria.ru/20210324/avtomobili-1602718800.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия