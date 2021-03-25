https://ria.ru/20210325/avtomobil-1602818859.html
В Москве загорелся третий за день автомобиль
В Москве загорелся третий за день автомобиль
Третий за день автомобиль загорелся в Москве, движение транспорта на Краснопресненской набережной ограничено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:20
2021-03-25T15:20
2021-03-25T15:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Третий за день автомобиль загорелся в Москве, движение транспорта на Краснопресненской набережной ограничено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Краснопресненской набережной в районе дома 8, в направлении Смоленской набережной, загорелся автомобиль. На месте работает МЧС. Движение транспорта осуществляется по одной левой полосе", - говорится в сообщении.Ранее в четверг дептранс сообщал о возгорании легковушки на Хорошевском шоссе и грузовика на Третьем транспортном кольце.
https://ria.ru/20210324/avtomobili-1602718800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия