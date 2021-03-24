https://ria.ru/20210324/zhkkh-1602666569.html

Воробьев: тема ЖКХ в Подмосковье требует особого внимания

Воробьев: тема ЖКХ в Подмосковье требует особого внимания

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал усилить работу по направлению жилищно-коммунального хозяйства, назвав это направление одним из... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:20

2021-03-24T16:20

2021-03-24T16:21

новости подмосковья

жкх

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал усилить работу по направлению жилищно-коммунального хозяйства, назвав это направление одним из приоритетных в плане работы в 2021 году."Тема ЖКХ требует особого внимания, она приходит каждый месяц и если там непорядок, то это вызывает оправданное беспокойство. Там и чистая вода и качество работы управляющих компаний", - сказал Воробьев в ходе выступления на пленарном заседании Общественной палаты Подмосковья.

https://realty.ria.ru/20210208/zhkkh-1596493916.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье)