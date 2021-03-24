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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210324/zhkkh-1602666569.html
Воробьев: тема ЖКХ в Подмосковье требует особого внимания
Воробьев: тема ЖКХ в Подмосковье требует особого внимания
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал усилить работу по направлению жилищно-коммунального хозяйства, назвав это направление одним из... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:20
2021-03-24T16:21
новости подмосковья
жкх
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал усилить работу по направлению жилищно-коммунального хозяйства, назвав это направление одним из приоритетных в плане работы в 2021 году."Тема ЖКХ требует особого внимания, она приходит каждый месяц и если там непорядок, то это вызывает оправданное беспокойство. Там и чистая вода и качество работы управляющих компаний", - сказал Воробьев в ходе выступления на пленарном заседании Общественной палаты Подмосковья.
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жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев: тема ЖКХ в Подмосковье требует особого внимания

16:20 24.03.2021 (обновлено: 16:21 24.03.2021)
 
© Depositphotos / photografspbКот пьет воду из под крана
Кот пьет воду из под крана - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Depositphotos / photografspb
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал усилить работу по направлению жилищно-коммунального хозяйства, назвав это направление одним из приоритетных в плане работы в 2021 году.
"Тема ЖКХ требует особого внимания, она приходит каждый месяц и если там непорядок, то это вызывает оправданное беспокойство. Там и чистая вода и качество работы управляющих компаний", - сказал Воробьев в ходе выступления на пленарном заседании Общественной палаты Подмосковья.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 13:03Новости Подмосковья
В Подмосковье выросло число жалоб на стоимость услуг ЖКХ
 
Новости ПодмосковьяЖКХАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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