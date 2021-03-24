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В СК рассказали о женщине, выбросившей в Москве дочь знакомой из окна
В СК рассказали о женщине, выбросившей в Москве дочь знакомой из окна
Женщина, выбросившая трехмесячную дочь знакомой с 13-го этажа в Новой Москве, симулировала невменяемость, реальный мотив - ссора с матерью ребенка, следователи... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:27
2021-03-24T15:27
2021-03-24T15:30
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Женщина, выбросившая трехмесячную дочь знакомой с 13-го этажа в Новой Москве, симулировала невменяемость, реальный мотив - ссора с матерью ребенка, следователи завершили расследование дела, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.В декабре 2020 года Иванова сообщала, что годовалого ребенка выкинули из окна жилого дома. По предварительной информации, в квартире находилась мать ребёнка и ее знакомая, которая, предположительно, и выкинула малыша из окна."Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления... "убийство малолетнего ребёнка", - сказала она.По данным следствия, знакомая семьи, находясь в гостях, пока мама вышла в другую комнату, взяла трехмесячную девочку на руки и выбросила из окна 13 этажа. Подчеркивается, что во время следственных действий обвиняемая сообщила, что мотивом стал конфликт с матерью ребенка.По словам Ивановой, на допросе женщина рассказала, что у нее произошло обострение психического расстройства."Выводы проведенной стационарной психолого-психиатрической экспертизы показали, что женщина симулировала болезнь... Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - заключила Иванова.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Женщина, выбросившая трехмесячную дочь знакомой с 13-го этажа в Новой Москве
, симулировала невменяемость, реальный мотив - ссора с матерью ребенка, следователи завершили расследование дела, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК
России Юлия Иванова
.
В декабре 2020 года Иванова сообщала, что годовалого ребенка выкинули из окна жилого дома. По предварительной информации, в квартире находилась мать ребёнка и ее знакомая, которая, предположительно, и выкинула малыша из окна.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления... "убийство малолетнего ребёнка", - сказала она.
По данным следствия, знакомая семьи, находясь в гостях, пока мама вышла в другую комнату, взяла трехмесячную девочку на руки и выбросила из окна 13 этажа. Подчеркивается, что во время следственных действий обвиняемая сообщила, что мотивом стал конфликт с матерью ребенка.
По словам Ивановой, на допросе женщина рассказала, что у нее произошло обострение психического расстройства.
"Выводы проведенной стационарной психолого-психиатрической экспертизы показали, что женщина симулировала болезнь... Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - заключила Иванова.