https://ria.ru/20210324/zelenskiy-1602566109.html

Зеленский подписал указ о санкциях против российских физлиц и компаний

Зеленский подписал указ о санкциях против российских физлиц и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда физлиц и... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T00:29

2021-03-24T00:29

2021-03-24T06:08

россия

донбасс

владимир зеленский

маргарита симоньян

франция

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698866_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_3efe00c85dd65e18b8f409afe9f04cf1.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда физлиц и компаний, в том числе российских."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства.Ограничительные меры Киева затронули 81 юридическое и 26 физических лиц.В частности, под санкции попали первый замглавы МВД Александр Горовой, замглавы МВД Игорь Зубов, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, Александр Башкин, должностные лица МВД и миграционной службы. Также в списке — замминистра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов.Помимо этого, ограничения коснулись и ряда российских СМИ. В перечне числятся МИА "Россия сегодня", портал РИА Новости Украина, Киев также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.Кроме того, санкции ввели против медиакомпаний ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".Однако этим же указом Зеленский исключил из санкционного списка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, ранее объявленных Россиией в международный розыск по уголовному делу о хищении 87 миллиардов рублей.Кроме того, ограничительные меры ввели против троих депутатов Европарламента от Франции — Виржини Жорон, Жан-Лина Лакапеля и Филиппа Оливье."Других проблем нет"Главред МИА "Россия сегодня" с иронией высказалась о продлении санкций Киева против новостного агентства."Во-первых, у Украины объективно сейчас нет других проблем. Во-вторых, он (Зеленский. — Прим. Ред.) же не лох какой-то", — сказала она РИА Новости.В 2019 году Зеленский в разговоре с выступавшими против разведения войск в Донбассе националистами заявил, что он "президент этой страны", а "не лох какой-то".

https://ria.ru/20210319/krym-1601909821.html

https://ria.ru/20210322/ukraina-1602314764.html

https://ria.ru/20210319/sanktsii-1602079186.html

россия

донбасс

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донбасс, владимир зеленский, маргарита симоньян, франция, украина, в мире