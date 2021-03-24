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Зеленский подписал указ о санкциях против российских физлиц и компаний
Зеленский подписал указ о санкциях против российских физлиц и компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда физлиц и... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T00:29
2021-03-24T06:08
россия
донбасс
владимир зеленский
маргарита симоньян
франция
украина
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда физлиц и компаний, в том числе российских."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства.Ограничительные меры Киева затронули 81 юридическое и 26 физических лиц.В частности, под санкции попали первый замглавы МВД Александр Горовой, замглавы МВД Игорь Зубов, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, Александр Башкин, должностные лица МВД и миграционной службы. Также в списке — замминистра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов.Помимо этого, ограничения коснулись и ряда российских СМИ. В перечне числятся МИА "Россия сегодня", портал РИА Новости Украина, Киев также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.Кроме того, санкции ввели против медиакомпаний ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".Однако этим же указом Зеленский исключил из санкционного списка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, ранее объявленных Россиией в международный розыск по уголовному делу о хищении 87 миллиардов рублей.Кроме того, ограничительные меры ввели против троих депутатов Европарламента от Франции — Виржини Жорон, Жан-Лина Лакапеля и Филиппа Оливье."Других проблем нет"Главред МИА "Россия сегодня" с иронией высказалась о продлении санкций Киева против новостного агентства."Во-первых, у Украины объективно сейчас нет других проблем. Во-вторых, он (Зеленский. — Прим. Ред.) же не лох какой-то", — сказала она РИА Новости.В 2019 году Зеленский в разговоре с выступавшими против разведения войск в Донбассе националистами заявил, что он "президент этой страны", а "не лох какой-то".
https://ria.ru/20210319/krym-1601909821.html
https://ria.ru/20210322/ukraina-1602314764.html
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россия, донбасс, владимир зеленский, маргарита симоньян, франция, украина, в мире

Зеленский подписал указ о санкциях против российских физлиц и компаний

00:29 24.03.2021 (обновлено: 06:08 24.03.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда физлиц и компаний, в том числе российских.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства.
Ограничительные меры Киева затронули 81 юридическое и 26 физических лиц.
В частности, под санкции попали первый замглавы МВД Александр Горовой, замглавы МВД Игорь Зубов, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, Александр Башкин, должностные лица МВД и миграционной службы. Также в списке — замминистра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов.
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Помимо этого, ограничения коснулись и ряда российских СМИ. В перечне числятся МИА "Россия сегодня", портал РИА Новости Украина, Киев также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.
Кроме того, санкции ввели против медиакомпаний ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".
Однако этим же указом Зеленский исключил из санкционного списка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, ранее объявленных Россиией в международный розыск по уголовному делу о хищении 87 миллиардов рублей.
Кроме того, ограничительные меры ввели против троих депутатов Европарламента от Франции — Виржини Жорон, Жан-Лина Лакапеля и Филиппа Оливье.
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"Других проблем нет"

Главред МИА "Россия сегодня" с иронией высказалась о продлении санкций Киева против новостного агентства.
"Во-первых, у Украины объективно сейчас нет других проблем. Во-вторых, он (Зеленский. — Прим. Ред.) же не лох какой-то", — сказала она РИА Новости.
В 2019 году Зеленский в разговоре с выступавшими против разведения войск в Донбассе националистами заявил, что он "президент этой страны", а "не лох какой-то".
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