Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/vybory-1602568188.html
Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Минпросвещения и ЦИК России разработали проект соглашения, регулирующий действия сторон при проведении выборов на территориях образовательных учреждений,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T01:18
2021-03-24T01:18
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
элла памфилова
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573610331_0:75:2880:1695_1920x0_80_0_0_dcdb9dd3b43ae4f069697d7f0e80a97f.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минпросвещения и ЦИК России разработали проект соглашения, регулирующий действия сторон при проведении выборов на территориях образовательных учреждений, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.Глава ЦИК отметила, что разведение учебного процесса и выборов без ущерба образовательному процессу и голосованию является реальной проблемой. По ее словам, в России из 96,5 тысячи избирательных участков, более 49 тысяч из них располагаются в образовательных организациях. Из них почти 40 тысяч - в школах. Также есть участки в вузах и детских садах."Проблему разведения на время выборов... обучения и голосования не в ущерб друг другу — в любом случае придется решать. К тому же членами участковых комиссий зачастую являются те же учителя и преподаватели", - отметила Памфилова.
https://ria.ru/20210324/agitatsiya-1602565872.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573610331_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_681eb3e129df70b91b4dd99490e2eaef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство просвещения россии (минпросвещения россии), элла памфилова, цик рф, политика

Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах

01:18 24.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минпросвещения и ЦИК России разработали проект соглашения, регулирующий действия сторон при проведении выборов на территориях образовательных учреждений, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы подготовили проект соглашения о сотрудничестве между министерством просвещения РФ и ЦИК, а также протокол к нему. В этих документах пошагово расписаны действия сторон при организации проведения выборов на территориях общеобразовательных учреждений. Сейчас они направлены в Минпросвещения и на согласование в Роспотребнадзор", - рассказала Памфилова в интервью "Российской газете".

Глава ЦИК отметила, что разведение учебного процесса и выборов без ущерба образовательному процессу и голосованию является реальной проблемой. По ее словам, в России из 96,5 тысячи избирательных участков, более 49 тысяч из них располагаются в образовательных организациях. Из них почти 40 тысяч - в школах. Также есть участки в вузах и детских садах.
"Проблему разведения на время выборов... обучения и голосования не в ущерб друг другу — в любом случае придется решать. К тому же членами участковых комиссий зачастую являются те же учителя и преподаватели", - отметила Памфилова.
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
00:24
ЦИК и Роскомнадзор будут бороться с незаконной агитацией в интернете
 
Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Госдума приняла закон о госзащите борцов с террором и росгвардейцев
13:10Австралийцев предупредили о нашествии смертельно опасных пауков
13:10Официальный курс евро на четверг вырос на 28 копеек
13:07В Кремле прокомментировали идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
12:59На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело
12:59Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
12:50Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
12:47В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram
12:46В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
12:40Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
12:38На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
12:37Госдума приняла законопроект о президентских сроках
12:35Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
12:32В Росгвардии создали военно-политическое управление
12:31Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
12:28ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
12:25Путин пообщается с губернатором Новгородской области
12:23В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
12:22Берлускони вновь госпитализировали
12:22В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
Лента новостейМолния