https://ria.ru/20210324/vybory-1602568188.html

Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах

Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах

Минпросвещения и ЦИК России разработали проект соглашения, регулирующий действия сторон при проведении выборов на территориях образовательных учреждений,... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T01:18

2021-03-24T01:18

2021-03-24T01:18

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

элла памфилова

цик рф

политика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минпросвещения и ЦИК России разработали проект соглашения, регулирующий действия сторон при проведении выборов на территориях образовательных учреждений, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.Глава ЦИК отметила, что разведение учебного процесса и выборов без ущерба образовательному процессу и голосованию является реальной проблемой. По ее словам, в России из 96,5 тысячи избирательных участков, более 49 тысяч из них располагаются в образовательных организациях. Из них почти 40 тысяч - в школах. Также есть участки в вузах и детских садах."Проблему разведения на время выборов... обучения и голосования не в ущерб друг другу — в любом случае придется решать. К тому же членами участковых комиссий зачастую являются те же учителя и преподаватели", - отметила Памфилова.

https://ria.ru/20210324/agitatsiya-1602565872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), элла памфилова, цик рф, политика