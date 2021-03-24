https://ria.ru/20210324/voyny-1602681369.html

Американское СМИ объяснило, почему США не выигрывают войны

Американское СМИ объяснило, почему США не выигрывают войны

Соединенные Штаты проигрывают войны из-за действий своих же политиков, заявил в статье для National Review эксперт Лоуренс Корб. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:29

2021-03-24T17:29

2021-03-24T17:29

афганистан

ирак

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты проигрывают войны из-за действий своих же политиков, заявил в статье для National Review эксперт Лоуренс Корб.Он напомнил, что за последние годы Вашингтон так и не смог повлиять на ситуацию в Афганистане, а теперь сокращает военный контингент в Ираке.Корб считает, что США необоснованно обвинили Ирак в создании оружия массового поражения, которое в итоге так и не обнаружили. При этом американцы установили контроль над местной нефтью, однако доходы от ее продажи делят между влиятельными кланами и частными военными компаниями.Анализируя события в Афганистане, специалист подчеркивает, что армия США не смогла добиться преобразований в этой стране, а за следующие 20 лет нанесла непоправимый ущерб своей репутации. По мнению автора материала, американские Вооруженные силы давно не способны "распространять демократию" в мире. Кроме того, Корб задался вопросом, осталась ли демократия в самих Соединенных Штатах.

https://ria.ru/20210310/arktika-1600604311.html

афганистан

ирак

вашингтон (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, ирак, вашингтон (город), сша, в мире