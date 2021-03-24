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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210324/vaktsinatsiya-1602642017.html
Названа причина смерти украинской военной после вакцинации от COVID-19
Названа причина смерти украинской военной после вакцинации от COVID-19
Причиной смерти украинской военнослужащей, скончавшейся на второй день после вакцинации от коронавируса, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, такие РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:30
2021-03-24T14:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
astrazeneca
одесская область
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 24 мар – РИА Новости. Причиной смерти украинской военнослужащей, скончавшейся на второй день после вакцинации от коронавируса, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, такие выводы были сделаны по итогам проведения судмедэкспертизы, сообщила в среду пресс-служба минздрава Украины.Командование медицинских сил ВС Украины во вторник сообщило о смерти военнослужащей в Одесской области, которая за два дня до этого привилась от COVID-19. По данным украинского минздрава, у нее не было противопоказаний к вакцинации."Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области, – острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз", - говорится в сообщении минздрава в Facebook.Отмечается, что результаты проведенного вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Привиты уже 121 929 человек. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой проводится вакцинация на Украине.
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одесская область
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, astrazeneca , одесская область, киев, украина, в мире

Названа причина смерти украинской военной после вакцинации от COVID-19

14:30 24.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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КИЕВ, 24 мар – РИА Новости. Причиной смерти украинской военнослужащей, скончавшейся на второй день после вакцинации от коронавируса, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, такие выводы были сделаны по итогам проведения судмедэкспертизы, сообщила в среду пресс-служба минздрава Украины.
Командование медицинских сил ВС Украины во вторник сообщило о смерти военнослужащей в Одесской области, которая за два дня до этого привилась от COVID-19. По данным украинского минздрава, у нее не было противопоказаний к вакцинации.
"Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области, – острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз", - говорится в сообщении минздрава в Facebook.
Отмечается, что результаты проведенного вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.
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Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Привиты уже 121 929 человек. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой проводится вакцинация на Украине.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныAstraZenecaОдесская областьКиевУкраинаВ мире
 
 
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