https://ria.ru/20210324/vaktsina-1602667802.html

Московская область получила еще 115 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Московская область получила еще 115 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Московская область получила еще 115 тысяч доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Сделать прививку может каждый желающий, достигший 18 лет, сообщил... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:26

2021-03-24T16:26

2021-03-24T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Московская область получила еще 115 тысяч доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Сделать прививку может каждый желающий, достигший 18 лет, сообщил телеканал "360". Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что отечественный препарат уже отправили в медицинские центры региона. В целом в область поступило более 563 тысяч доз вакцины. Прививку сделают всем желающим, но важно знать, что есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)