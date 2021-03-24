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Утечка на теплосети у метро "Киевская" в Москве локализована
Утечка на теплосети у метро "Киевская" в Москве локализована
Утечка, которая произошла на теплосети в районе метро "Киевская" на западе Москвы, локализована, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:14
2021-03-24T14:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Утечка, которая произошла на теплосети в районе метро "Киевская" на западе Москвы, локализована, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее сообщалось, что по адресу улица 1-я Бородинская, дом 3 обнаружена утечка на теплосети. На месте работают городские службы."Место утечки локализовано, территория огорожена, вытекание воды прекращено", - говорится в сообщении.Отмечается, что все потребители обеспечены водо- и теплоснабжением.
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москва

Утечка на теплосети у метро "Киевская" в Москве локализована

14:14 24.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРемонт участка магистральной теплосети
Ремонт участка магистральной теплосети - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Утечка, которая произошла на теплосети в районе метро "Киевская" на западе Москвы, локализована, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что по адресу улица 1-я Бородинская, дом 3 обнаружена утечка на теплосети. На месте работают городские службы.
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Вчера, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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"Место утечки локализовано, территория огорожена, вытекание воды прекращено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все потребители обеспечены водо- и теплоснабжением.
 
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