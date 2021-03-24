https://ria.ru/20210324/utechka-1602632668.html

Утечка на теплосети у метро "Киевская" в Москве локализована

Утечка на теплосети у метро "Киевская" в Москве локализована

Утечка, которая произошла на теплосети в районе метро "Киевская" на западе Москвы, локализована, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:14

2021-03-24T14:14

2021-03-24T14:14

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Утечка, которая произошла на теплосети в районе метро "Киевская" на западе Москвы, локализована, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее сообщалось, что по адресу улица 1-я Бородинская, дом 3 обнаружена утечка на теплосети. На месте работают городские службы."Место утечки локализовано, территория огорожена, вытекание воды прекращено", - говорится в сообщении.Отмечается, что все потребители обеспечены водо- и теплоснабжением.

https://realty.ria.ru/20210324/dorogi-1602465764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва