https://ria.ru/20210324/utechka-1602632668.html
Утечка на теплосети у метро "Киевская" в Москве локализована
Утечка на теплосети у метро "Киевская" в Москве локализована
Утечка, которая произошла на теплосети в районе метро "Киевская" на западе Москвы, локализована, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:14
2021-03-24T14:14
2021-03-24T14:14
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Утечка, которая произошла на теплосети в районе метро "Киевская" на западе Москвы, локализована, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее сообщалось, что по адресу улица 1-я Бородинская, дом 3 обнаружена утечка на теплосети. На месте работают городские службы."Место утечки локализовано, территория огорожена, вытекание воды прекращено", - говорится в сообщении.Отмечается, что все потребители обеспечены водо- и теплоснабжением.
https://realty.ria.ru/20210324/dorogi-1602465764.html
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