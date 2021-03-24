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Туризм
https://ria.ru/20210324/turizm-1602577234.html
Все российские регионы присоединились к туристическому сервису Russpass
Все российские регионы присоединились к туристическому сервису Russpass
Все регионы России присоединились к туристическому сервису Russpass, большинство из них уже подготовили турпрограммы, говорится на официальном портале мэра и... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T08:31
2021-03-24T09:26
туризм
россия
дальний восток
наталья сергунина
новости - туризм
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Все регионы России присоединились к туристическому сервису Russpass, большинство из них уже подготовили турпрограммы, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы."Мы рады объявить, что к Russpass присоединились все регионы России. Большинство из них - почти 70 - уже подготовили и представили свои специальные туристические программы. Сервис постоянно совершенствуется, расширяется география предложений для пользователей. Их количество сегодня превышает 1,5 тысячи. Это, например, различные тематические экскурсии, готовые туры и маршруты для самостоятельных путешествий", - приводятся на сайте слова заммэра Натальи Сергуниной.Отмечается, что на Russpass есть идеи для путешествий по Центральной России, Уралу, Сибири, Дальнему Востоку и югу России. Кроме того, в разделе "Автопутешествия" - маршруты по регионам с отправлением из Москвы.Подчеркивается, что сервис рассчитан на широкую аудиторию, подойдет как молодежи, так и семьям с детьми.Цифровой туристический сервис Russpass создан по инициативе правительства Москвы и запущен летом 2020 года. За это время к его услугам обратились более 700 тысяч пользователей. Путешественникам доступно свыше 1,2 тысячи предложений, включая туры и авторские маршруты. Соглашения о сотрудничестве с сервисом уже подписали почти все регионы России - 82 субъекта. Всего на данный момент у Russpass более 300 партнеров, включая около 100 туроператоров Москвы и других городов.
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россия, дальний восток, наталья сергунина, новости - туризм

Все российские регионы присоединились к туристическому сервису Russpass

08:31 24.03.2021 (обновлено: 09:26 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Егор КомаровГорнолыжный курорт Домбай
Горнолыжный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Егор Комаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Все регионы России присоединились к туристическому сервису Russpass, большинство из них уже подготовили турпрограммы, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Мы рады объявить, что к Russpass присоединились все регионы России. Большинство из них - почти 70 - уже подготовили и представили свои специальные туристические программы. Сервис постоянно совершенствуется, расширяется география предложений для пользователей. Их количество сегодня превышает 1,5 тысячи. Это, например, различные тематические экскурсии, готовые туры и маршруты для самостоятельных путешествий", - приводятся на сайте слова заммэра Натальи Сергуниной.
Отмечается, что на Russpass есть идеи для путешествий по Центральной России, Уралу, Сибири, Дальнему Востоку и югу России. Кроме того, в разделе "Автопутешествия" - маршруты по регионам с отправлением из Москвы.
Подчеркивается, что сервис рассчитан на широкую аудиторию, подойдет как молодежи, так и семьям с детьми.
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Цифровой туристический сервис Russpass создан по инициативе правительства Москвы и запущен летом 2020 года. За это время к его услугам обратились более 700 тысяч пользователей. Путешественникам доступно свыше 1,2 тысячи предложений, включая туры и авторские маршруты. Соглашения о сотрудничестве с сервисом уже подписали почти все регионы России - 82 субъекта. Всего на данный момент у Russpass более 300 партнеров, включая около 100 туроператоров Москвы и других городов.
 
ТуризмРоссияДальний ВостокНаталья СергунинаНовости - Туризм
 
 
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