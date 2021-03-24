https://ria.ru/20210324/turizm-1602577234.html
Все российские регионы присоединились к туристическому сервису Russpass
Все российские регионы присоединились к туристическому сервису Russpass
Все регионы России присоединились к туристическому сервису Russpass, большинство из них уже подготовили турпрограммы, говорится на официальном портале мэра и... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T08:31
2021-03-24T08:31
2021-03-24T09:26
туризм
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дальний восток
наталья сергунина
новости - туризм
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Все регионы России присоединились к туристическому сервису Russpass, большинство из них уже подготовили турпрограммы, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы."Мы рады объявить, что к Russpass присоединились все регионы России. Большинство из них - почти 70 - уже подготовили и представили свои специальные туристические программы. Сервис постоянно совершенствуется, расширяется география предложений для пользователей. Их количество сегодня превышает 1,5 тысячи. Это, например, различные тематические экскурсии, готовые туры и маршруты для самостоятельных путешествий", - приводятся на сайте слова заммэра Натальи Сергуниной.Отмечается, что на Russpass есть идеи для путешествий по Центральной России, Уралу, Сибири, Дальнему Востоку и югу России. Кроме того, в разделе "Автопутешествия" - маршруты по регионам с отправлением из Москвы.Подчеркивается, что сервис рассчитан на широкую аудиторию, подойдет как молодежи, так и семьям с детьми.Цифровой туристический сервис Russpass создан по инициативе правительства Москвы и запущен летом 2020 года. За это время к его услугам обратились более 700 тысяч пользователей. Путешественникам доступно свыше 1,2 тысячи предложений, включая туры и авторские маршруты. Соглашения о сотрудничестве с сервисом уже подписали почти все регионы России - 82 субъекта. Всего на данный момент у Russpass более 300 партнеров, включая около 100 туроператоров Москвы и других городов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, наталья сергунина, новости - туризм
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Все регионы России присоединились к туристическому сервису Russpass, большинство из них уже подготовили турпрограммы, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы
.
"Мы рады объявить, что к Russpass присоединились все регионы России. Большинство из них - почти 70 - уже подготовили и представили свои специальные туристические программы. Сервис постоянно совершенствуется, расширяется география предложений для пользователей. Их количество сегодня превышает 1,5 тысячи. Это, например, различные тематические экскурсии, готовые туры и маршруты для самостоятельных путешествий", - приводятся на сайте слова заммэра Натальи Сергуниной.
Отмечается, что на Russpass есть идеи для путешествий по Центральной России, Уралу, Сибири, Дальнему Востоку
и югу России. Кроме того, в разделе "Автопутешествия" - маршруты по регионам с отправлением из Москвы.
Подчеркивается, что сервис рассчитан на широкую аудиторию, подойдет как молодежи, так и семьям с детьми.
Цифровой туристический сервис Russpass создан по инициативе правительства Москвы и запущен летом 2020 года. За это время к его услугам обратились более 700 тысяч пользователей. Путешественникам доступно свыше 1,2 тысячи предложений, включая туры и авторские маршруты. Соглашения о сотрудничестве с сервисом уже подписали почти все регионы России - 82 субъекта. Всего на данный момент у Russpass более 300 партнеров, включая около 100 туроператоров Москвы и других городов.