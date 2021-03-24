Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/sotrudnichestvo-1602635399.html
ПСБ и Пермский край договорились о сотрудничестве
ПСБ и Пермский край договорились о сотрудничестве
Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали ПСБ и власти Пермского края, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:59
2021-03-24T13:59
банк псб
петр фрадков
дмитрий махонин
промсвязьбанк
пермь
пермский край
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали ПСБ и власти Пермского края, сообщает пресс-служба банка.Документ подписан на площадке XVI Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" в Москве.Стороны, в частности, закрепили намерения о совместной реализации крупных инвестиционных проектов, расширении портфеля зарплатных проектов и предоставления льготных условий ипотечного кредитования для сотрудников бюджетной сферы Прикамья, льготных программ для малого и среднего бизнеса. В частности, жителям края – работникам бюджетной сферы и предприятий ОПК-участников зарплатного проекта ПСБ будет предоставлена сниженная ставка по программе "Семейная ипотека"."ПСБ работает в Пермском крае с 2006 года, и мы видим, как регион меняется, развивается его инфраструктура, появляются новые производства, проекты, в том числе при нашем содействии. И мы продолжим принимать активное участие в дальнейшем социально-экономическом развитии края и реализации значимых для региона и его жителей проектов. Уже сегодня ПСБ финансирует крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса Пермского края, и мы намерены развивать наше взаимодействие как с сектором в целом, так и с его сотрудниками, а также работниками бюджетной сферы, предлагая им льготные условия обслуживания. Реализация соглашения также поддержит внедрение новых и развитие современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Пермского края", — сказал председатель ПСБ, член бюро центрального совета ООО "Союзмаш России", куратор чувашского регионального отделения ООО "Союзмаш России" Петр Фрадков.В свою очередь губернатор края Дмитрий Махонин отметил, что соглашение позволит активнее использовать финансовые и цифровые возможности банка при реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе. В частности, власти Пермского края прорабатывают возможность строительства современной многофункциональной спортивной арены, северного обхода Перми, третьего моста через Каму, а также ряда социально значимых объектов в сфере здравоохранения и образования, часть из которых планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). "Для нас важно создать в регионе условия, при которых жизнь людей будет более комфортной и удобной, и при этом будет развиваться экономика. Поэтому мы расширяем сотрудничество с финансовыми организациями, в которых видим партнеров в реализации наших планов. В Пермском крае уже реализуется 102 проекта в формате ГЧП, прорабатывается ряд других, касающихся в том числе сферы ЖКХ, транспортной инфраструктуры, образования. Поддержка таких проектов, а также привлекательные условия ипотечных займов для рада категорий граждан и кредитования бизнеса – одни из потенциально привлекательных для региона направлений, по которым может развиваться наше сотрудничество в рамках заключенного соглашения", — сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба банка. По информации пресс-службы, среди других региональных инициатив, которые планирует поддержать банк, — проекты АО Корпорация развития Пермского края по строительству жилых объектов, строительство многопрофильного медицинского корпуса, многофункционального центра с гостиницей, полигона твердых коммунальных и промышленных отходов в Соликамском городском округе Пермского края, а также проекты, посвященные празднованию 300-летия Перми.
https://ria.ru/20210311/bank-1600737558.html
пермь
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк псб, петр фрадков, дмитрий махонин, промсвязьбанк, пермь, пермский край, новости компаний - экономика

ПСБ и Пермский край договорились о сотрудничестве

13:59 24.03.2021
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Предоставлено ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали ПСБ и власти Пермского края, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписан на площадке XVI Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" в Москве.
Стороны, в частности, закрепили намерения о совместной реализации крупных инвестиционных проектов, расширении портфеля зарплатных проектов и предоставления льготных условий ипотечного кредитования для сотрудников бюджетной сферы Прикамья, льготных программ для малого и среднего бизнеса. В частности, жителям края – работникам бюджетной сферы и предприятий ОПК-участников зарплатного проекта ПСБ будет предоставлена сниженная ставка по программе "Семейная ипотека".
"ПСБ работает в Пермском крае с 2006 года, и мы видим, как регион меняется, развивается его инфраструктура, появляются новые производства, проекты, в том числе при нашем содействии. И мы продолжим принимать активное участие в дальнейшем социально-экономическом развитии края и реализации значимых для региона и его жителей проектов. Уже сегодня ПСБ финансирует крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса Пермского края, и мы намерены развивать наше взаимодействие как с сектором в целом, так и с его сотрудниками, а также работниками бюджетной сферы, предлагая им льготные условия обслуживания. Реализация соглашения также поддержит внедрение новых и развитие современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Пермского края", — сказал председатель ПСБ, член бюро центрального совета ООО "Союзмаш России", куратор чувашского регионального отделения ООО "Союзмаш России" Петр Фрадков.
В свою очередь губернатор края Дмитрий Махонин отметил, что соглашение позволит активнее использовать финансовые и цифровые возможности банка при реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе. В частности, власти Пермского края прорабатывают возможность строительства современной многофункциональной спортивной арены, северного обхода Перми, третьего моста через Каму, а также ряда социально значимых объектов в сфере здравоохранения и образования, часть из которых планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства (ГЧП).
"Для нас важно создать в регионе условия, при которых жизнь людей будет более комфортной и удобной, и при этом будет развиваться экономика. Поэтому мы расширяем сотрудничество с финансовыми организациями, в которых видим партнеров в реализации наших планов. В Пермском крае уже реализуется 102 проекта в формате ГЧП, прорабатывается ряд других, касающихся в том числе сферы ЖКХ, транспортной инфраструктуры, образования. Поддержка таких проектов, а также привлекательные условия ипотечных займов для рада категорий граждан и кредитования бизнеса – одни из потенциально привлекательных для региона направлений, по которым может развиваться наше сотрудничество в рамках заключенного соглашения", — сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба банка.
По информации пресс-службы, среди других региональных инициатив, которые планирует поддержать банк, — проекты АО Корпорация развития Пермского края по строительству жилых объектов, строительство многопрофильного медицинского корпуса, многофункционального центра с гостиницей, полигона твердых коммунальных и промышленных отходов в Соликамском городском округе Пермского края, а также проекты, посвященные празднованию 300-летия Перми.
ПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме Армия-2019. Стенд банка на форуме - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 12:13
ПСБ выдал первые кредиты на 57 млн рублей в рамках госпрограммы "ФОТ 3.0"
 
Банк ПСБПетр ФрадковДмитрий МахонинПромсвязьбанкПермьПермский крайНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россияне назвали главные сложности при продаже автомобиля
04:59Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
Лента новостейМолния