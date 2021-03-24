https://ria.ru/20210324/sotrudnichestvo-1602635399.html

ПСБ и Пермский край договорились о сотрудничестве

ПСБ и Пермский край договорились о сотрудничестве

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали ПСБ и власти Пермского края, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T13:59

2021-03-24T13:59

2021-03-24T13:59

банк псб

петр фрадков

дмитрий махонин

промсвязьбанк

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали ПСБ и власти Пермского края, сообщает пресс-служба банка.Документ подписан на площадке XVI Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" в Москве.Стороны, в частности, закрепили намерения о совместной реализации крупных инвестиционных проектов, расширении портфеля зарплатных проектов и предоставления льготных условий ипотечного кредитования для сотрудников бюджетной сферы Прикамья, льготных программ для малого и среднего бизнеса. В частности, жителям края – работникам бюджетной сферы и предприятий ОПК-участников зарплатного проекта ПСБ будет предоставлена сниженная ставка по программе "Семейная ипотека"."ПСБ работает в Пермском крае с 2006 года, и мы видим, как регион меняется, развивается его инфраструктура, появляются новые производства, проекты, в том числе при нашем содействии. И мы продолжим принимать активное участие в дальнейшем социально-экономическом развитии края и реализации значимых для региона и его жителей проектов. Уже сегодня ПСБ финансирует крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса Пермского края, и мы намерены развивать наше взаимодействие как с сектором в целом, так и с его сотрудниками, а также работниками бюджетной сферы, предлагая им льготные условия обслуживания. Реализация соглашения также поддержит внедрение новых и развитие современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Пермского края", — сказал председатель ПСБ, член бюро центрального совета ООО "Союзмаш России", куратор чувашского регионального отделения ООО "Союзмаш России" Петр Фрадков.В свою очередь губернатор края Дмитрий Махонин отметил, что соглашение позволит активнее использовать финансовые и цифровые возможности банка при реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе. В частности, власти Пермского края прорабатывают возможность строительства современной многофункциональной спортивной арены, северного обхода Перми, третьего моста через Каму, а также ряда социально значимых объектов в сфере здравоохранения и образования, часть из которых планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). "Для нас важно создать в регионе условия, при которых жизнь людей будет более комфортной и удобной, и при этом будет развиваться экономика. Поэтому мы расширяем сотрудничество с финансовыми организациями, в которых видим партнеров в реализации наших планов. В Пермском крае уже реализуется 102 проекта в формате ГЧП, прорабатывается ряд других, касающихся в том числе сферы ЖКХ, транспортной инфраструктуры, образования. Поддержка таких проектов, а также привлекательные условия ипотечных займов для рада категорий граждан и кредитования бизнеса – одни из потенциально привлекательных для региона направлений, по которым может развиваться наше сотрудничество в рамках заключенного соглашения", — сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба банка. По информации пресс-службы, среди других региональных инициатив, которые планирует поддержать банк, — проекты АО Корпорация развития Пермского края по строительству жилых объектов, строительство многопрофильного медицинского корпуса, многофункционального центра с гостиницей, полигона твердых коммунальных и промышленных отходов в Соликамском городском округе Пермского края, а также проекты, посвященные празднованию 300-летия Перми.

https://ria.ru/20210311/bank-1600737558.html

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банк псб, петр фрадков, дмитрий махонин, промсвязьбанк, пермь, пермский край, новости компаний - экономика