https://ria.ru/20210324/semevedenie-1602592874.html

В учебники по обществознанию включили курс семьеведения

В учебники по обществознанию включили курс семьеведения

Курс семьеведения включен в новые учебники по обществознанию в России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T10:43

2021-03-24T10:43

2021-03-24T11:18

сергей кравцов

образование - общество

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Курс семьеведения включен в новые учебники по обществознанию в России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что обучение семейным ценностям войдет в образовательные программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций в ближайшем будущем, это необходимо для реализации поправок в Конституцию. По ее словам, формат модульных программ по обучению семьеведению подразумевается в новом Федеральном государственном образовательном стандарте, вопрос обсуждают.

https://sn.ria.ru/20210323/udalenka-1602349910.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, образование - общество