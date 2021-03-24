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В учебники по обществознанию включили курс семьеведения
В учебники по обществознанию включили курс семьеведения
Курс семьеведения включен в новые учебники по обществознанию в России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:43
2021-03-24T11:18
сергей кравцов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Курс семьеведения включен в новые учебники по обществознанию в России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что обучение семейным ценностям войдет в образовательные программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций в ближайшем будущем, это необходимо для реализации поправок в Конституцию. По ее словам, формат модульных программ по обучению семьеведению подразумевается в новом Федеральном государственном образовательном стандарте, вопрос обсуждают.
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сергей кравцов, образование - общество

В учебники по обществознанию включили курс семьеведения

10:43 24.03.2021 (обновлено: 11:18 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчитель в школьном кабинете
Учитель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Курс семьеведения включен в новые учебники по обществознанию в России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания", — рассказал он на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что обучение семейным ценностям войдет в образовательные программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций в ближайшем будущем, это необходимо для реализации поправок в Конституцию.
По ее словам, формат модульных программ по обучению семьеведению подразумевается в новом Федеральном государственном образовательном стандарте, вопрос обсуждают.
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