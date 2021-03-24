https://ria.ru/20210324/semevedenie-1602592874.html
В учебники по обществознанию включили курс семьеведения
В учебники по обществознанию включили курс семьеведения
Курс семьеведения включен в новые учебники по обществознанию в России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:43
2021-03-24T10:43
2021-03-24T11:18
сергей кравцов
образование - общество
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Курс семьеведения включен в новые учебники по обществознанию в России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что обучение семейным ценностям войдет в образовательные программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций в ближайшем будущем, это необходимо для реализации поправок в Конституцию. По ее словам, формат модульных программ по обучению семьеведению подразумевается в новом Федеральном государственном образовательном стандарте, вопрос обсуждают.
https://sn.ria.ru/20210323/udalenka-1602349910.html
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сергей кравцов, образование - общество