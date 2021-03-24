Онлайн-конференция о российско-американских отношениях
29 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о текущем состоянии российско-американских отношений.
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Участники – эксперты Института США и Канады РАН:
- директор Валерий ГАРБУЗОВ;
- главный научный сотрудник, член-корреспондент РАН Виктор СУПЯН;
- ученый секретарь Андрей ЕВСЕЕНКО;
- старший научный сотрудник Александра ФИЛИППЕНКО.
Отношения России и США переживают очередной кризис, на этот раз спровоцированный резкими высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Для консультаций в Москву был вызван российский посол в Вашингтоне, что на дипломатическом языке показывает серьезное неудовлетворение тем, что происходит в двусторонних отношениях по вине американской стороны. Вашингтон отказался и от открытого диалога о накопившихся двусторонних проблемах и темах стратегической стабильности, который предложил провести Президент России со своим американским коллегой.
Какую стратегию избрала новая администрация США в отношениях с Россией? Есть ли шанс выйти из тупика в российско-американских отношениях?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники – эксперты Института США и Канады РАН:
- директор Валерий ГАРБУЗОВ;
- главный научный сотрудник, член-корреспондент РАН Виктор СУПЯН;
- ученый секретарь Андрей ЕВСЕЕНКО;
- старший научный сотрудник Александра ФИЛИППЕНКО.
Отношения России и США переживают очередной кризис, на этот раз спровоцированный резкими высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Для консультаций в Москву был вызван российский посол в Вашингтоне, что на дипломатическом языке показывает серьезное неудовлетворение тем, что происходит в двусторонних отношениях по вине американской стороны. Вашингтон отказался и от открытого диалога о накопившихся двусторонних проблемах и темах стратегической стабильности, который предложил провести Президент России со своим американским коллегой.
Какую стратегию избрала новая администрация США в отношениях с Россией? Есть ли шанс выйти из тупика в российско-американских отношениях?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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