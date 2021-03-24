https://ria.ru/20210324/rossiysko-amerikanskie-otnosheniya-1602643173.html

Онлайн-конференция о российско-американских отношениях

Онлайн-конференция о российско-американских отношениях

29 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о текущем состоянии российско-американских отношений.

2021-03-24T14:34

2021-03-24T14:34

2021-03-24T14:34

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1602643173.jpg?1616585658

Задать вопросУчастники – эксперты Института США и Канады РАН:- директор Валерий ГАРБУЗОВ;- главный научный сотрудник, член-корреспондент РАН Виктор СУПЯН;- ученый секретарь Андрей ЕВСЕЕНКО;- старший научный сотрудник Александра ФИЛИППЕНКО. Отношения России и США переживают очередной кризис, на этот раз спровоцированный резкими высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Для консультаций в Москву был вызван российский посол в Вашингтоне, что на дипломатическом языке показывает серьезное неудовлетворение тем, что происходит в двусторонних отношениях по вине американской стороны. Вашингтон отказался и от открытого диалога о накопившихся двусторонних проблемах и темах стратегической стабильности, который предложил провести Президент России со своим американским коллегой. Какую стратегию избрала новая администрация США в отношениях с Россией? Есть ли шанс выйти из тупика в российско-американских отношениях?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы