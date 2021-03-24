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Онлайн-конференция о российско-американских отношениях
Онлайн-конференция о российско-американских отношениях
29 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о текущем состоянии российско-американских отношений.
2021-03-24T14:34
2021-03-24T14:34
анонсы
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Задать вопросУчастники – эксперты Института США и Канады РАН:- директор Валерий ГАРБУЗОВ;- главный научный сотрудник, член-корреспондент РАН Виктор СУПЯН;- ученый секретарь Андрей ЕВСЕЕНКО;- старший научный сотрудник Александра ФИЛИППЕНКО. Отношения России и США переживают очередной кризис, на этот раз спровоцированный резкими высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Для консультаций в Москву был вызван российский посол в Вашингтоне, что на дипломатическом языке показывает серьезное неудовлетворение тем, что происходит в двусторонних отношениях по вине американской стороны. Вашингтон отказался и от открытого диалога о накопившихся двусторонних проблемах и темах стратегической стабильности, который предложил провести Президент России со своим американским коллегой. Какую стратегию избрала новая администрация США в отношениях с Россией? Есть ли шанс выйти из тупика в российско-американских отношениях?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о российско-американских отношениях

14:34 24.03.2021
 
Читать ria.ru в
29 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о текущем состоянии российско-американских отношений.
Задать вопрос

Участники – эксперты Института США и Канады РАН:
- директор Валерий ГАРБУЗОВ;
- главный научный сотрудник, член-корреспондент РАН Виктор СУПЯН;
- ученый секретарь Андрей ЕВСЕЕНКО;
- старший научный сотрудник Александра ФИЛИППЕНКО.

Отношения России и США переживают очередной кризис, на этот раз спровоцированный резкими высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Для консультаций в Москву был вызван российский посол в Вашингтоне, что на дипломатическом языке показывает серьезное неудовлетворение тем, что происходит в двусторонних отношениях по вине американской стороны. Вашингтон отказался и от открытого диалога о накопившихся двусторонних проблемах и темах стратегической стабильности, который предложил провести Президент России со своим американским коллегой.
Какую стратегию избрала новая администрация США в отношениях с Россией? Есть ли шанс выйти из тупика в российско-американских отношениях?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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