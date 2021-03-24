https://ria.ru/20210324/research-excellence-award-russia-2021-1602595729.html
Онлайн-трансляция вручения премии Research Excellence Award Russia
Онлайн-трансляция вручения премии Research Excellence Award Russia
30 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-трансляция церемонии вручения премии Research Excellence Award Russia 2021.
2021-03-24T10:59
2021-03-24T10:59
2021-03-24T10:59
анонсы
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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1602595729.jpg?1616572761
Эта премия – продолжение десятилетней традиции награждения выдающихся исследователей и часть глобальной инициативы компании Elsevier по поддержанию деятельности ученых. Впервые она была вручена в Китае в 2004 году и с тех пор вручается самым публикуемым и цитируемым авторам и организациям в Европе и России, странах Латинской Америки и Азии.В Год науки и технологий мероприятие проводится при поддержке Российского союза ректоров, Российской академии наук, Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, РИЭПП, МИА "Россия сегодня".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-трансляция вручения премии Research Excellence Award Russia
30 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-трансляция церемонии вручения премии Research Excellence Award Russia 2021.
Эта премия – продолжение десятилетней традиции награждения выдающихся исследователей и часть глобальной инициативы компании Elsevier по поддержанию деятельности ученых. Впервые она была вручена в Китае в 2004 году и с тех пор вручается самым публикуемым и цитируемым авторам и организациям в Европе и России, странах Латинской Америки и Азии.
В Год науки и технологий мероприятие проводится при поддержке Российского союза ректоров, Российской академии наук, Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, РИЭПП, МИА "Россия сегодня".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru