https://ria.ru/20210324/research-excellence-award-russia-2021-1602595729.html

Онлайн-трансляция вручения премии Research Excellence Award Russia

Онлайн-трансляция вручения премии Research Excellence Award Russia

30 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-трансляция церемонии вручения премии Research Excellence Award Russia 2021.

2021-03-24T10:59

2021-03-24T10:59

2021-03-24T10:59

анонсы

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Эта премия – продолжение десятилетней традиции награждения выдающихся исследователей и часть глобальной инициативы компании Elsevier по поддержанию деятельности ученых. Впервые она была вручена в Китае в 2004 году и с тех пор вручается самым публикуемым и цитируемым авторам и организациям в Европе и России, странах Латинской Америки и Азии.В Год науки и технологий мероприятие проводится при поддержке Российского союза ректоров, Российской академии наук, Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, РИЭПП, МИА "Россия сегодня".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы