https://ria.ru/20210324/puteshestvie-pod-kozhey-unikalnaya-anatomicheskaya-vystavka-v-moskve-1602721899.html

Путешествие под кожей: уникальная анатомическая выставка в Москве

Путешествие под кожей: уникальная анатомическая выставка в Москве

Научно-познавательная выставка "Мир тела" отправляет посетителя в незабываемое путешествие по человеческому организму.

2021-03-24T21:40

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2021-03-24T21:40

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Экспозиция дает точное представление о сложной структуре тела. Посетители получат возможность рассмотреть каждый орган и понять, как работают системы внутри человека. Все экспонаты выставки – реальные тела, обработанные твердеющим пластиком.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путешествие под кожей: уникальная анатомическая выставка в Москве Научно-познавательная выставка "Мир тела" отправляет посетителя в незабываемое путешествие по человеческому организму. Экспозиция дает точное представление о сложной структуре тела. Посетители получат возможность рассмотреть каждый орган и понять, как работают системы внутри человека. Все экспонаты выставки – реальные тела, обработанные твердеющим пластиком. 2021-03-24T21:40 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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