https://ria.ru/20210324/puteshestvie-pod-kozhey-unikalnaya-anatomicheskaya-vystavka-v-moskve-1602721899.html
Путешествие под кожей: уникальная анатомическая выставка в Москве
Путешествие под кожей: уникальная анатомическая выставка в Москве
Научно-познавательная выставка "Мир тела" отправляет посетителя в незабываемое путешествие по человеческому организму.
2021-03-24T21:40
2021-03-24T21:40
2021-03-24T21:40
видео
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Экспозиция дает точное представление о сложной структуре тела. Посетители получат возможность рассмотреть каждый орган и понять, как работают системы внутри человека. Все экспонаты выставки – реальные тела, обработанные твердеющим пластиком.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путешествие под кожей: уникальная анатомическая выставка в Москве
Научно-познавательная выставка "Мир тела" отправляет посетителя в незабываемое путешествие по человеческому организму. Экспозиция дает точное представление о сложной структуре тела. Посетители получат возможность рассмотреть каждый орган и понять, как работают системы внутри человека. Все экспонаты выставки – реальные тела, обработанные твердеющим пластиком.
2021-03-24T21:40
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PT2M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, видео
Путешествие под кожей: уникальная анатомическая выставка в Москве
Научно-познавательная выставка "Мир тела" отправляет посетителя в незабываемое путешествие по человеческому организму.
2021-03-24T21:40
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PT2M17S
Путешествие под кожей: уникальная анатомическая выставка в Москве
Научно-познавательная выставка "Мир тела" отправляет посетителя в незабываемое путешествие по человеческому организму.