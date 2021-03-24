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Клиенты УК "Промсвязь" заработали более 100% годовых
Клиенты УК "Промсвязь" заработали более 100% годовых
Управляющая компания "Промсвязь" заработала более 100% годовых для клиентов открытого паевого инвестиционного фонда "Промсвязь – Перспективные вложения"... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:06
2021-03-24T16:06
2021-03-24T16:06
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МОСКВА, 24 мар – УК "Промсвязь". Управляющая компания "Промсвязь" заработала более 100% годовых для клиентов открытого паевого инвестиционного фонда "Промсвязь – Перспективные вложения". Доходность пая этого фонда за последние 12 месяцев увеличилась более чем в два раза – до 7800,75 рублей по состоянию на 19 марта 2021 года. Таким образом, управляющие фондом "Промсвязь – Перспективные вложения" смогли двукратно превзойти среднерыночную доходность. Для сравнения: основной индикатор рынка индекс Московской биржи за этот же период прибавил 52,71%. Открытый ПИФ "Промсвязь – Перспективные вложения" инвестирует средства клиентов в ценные бумаги российских компаний с высоким потенциалом роста и устойчивыми финансовыми показателями. Стратегия фонда нацелена на рост стоимости эмитентов в кратко- и среднесрочной перспективе. В зависимости от рыночной ситуации происходит распределение весов внутри портфеля, что позволяет добиться наибольшей эффективности в управлении. Кроме того, ряд акций в портфеле обладают высокой дивидендной доходностью, что позволяет извлечь дополнительную выгоду за счет реинвестирования дивидендных выплат. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Промсвязь" является 100% дочерней компанией ПАО "Промсвязьбанк". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Промсвязь – Перспективные вложения". Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. По состоянию на 26.02.2021 Фонд показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца: +10,23%; 6 месяцев: +22,14%; 1 год: +46,79%; 3 года: +95,25%. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 24 мар – УК "Промсвязь". Управляющая компания "Промсвязь" заработала более 100% годовых для клиентов открытого паевого инвестиционного фонда "Промсвязь – Перспективные вложения". Доходность пая этого фонда за последние 12 месяцев увеличилась более чем в два раза – до 7800,75 рублей по состоянию на 19 марта 2021 года.
Таким образом, управляющие фондом "Промсвязь – Перспективные вложения" смогли двукратно превзойти среднерыночную доходность. Для сравнения: основной индикатор рынка индекс Московской биржи за этот же период прибавил 52,71%.
Открытый ПИФ "Промсвязь – Перспективные вложения" инвестирует средства клиентов в ценные бумаги российских компаний с высоким потенциалом роста и устойчивыми финансовыми показателями. Стратегия фонда нацелена на рост стоимости эмитентов в кратко- и среднесрочной перспективе. В зависимости от рыночной ситуации происходит распределение весов внутри портфеля, что позволяет добиться наибольшей эффективности в управлении. Кроме того, ряд акций в портфеле обладают высокой дивидендной доходностью, что позволяет извлечь дополнительную выгоду за счет реинвестирования дивидендных выплат.
"В 2020 году на фоне распространения коронавируса мировые рынки оказались под давлением, что привело к сильной просадке стоимости по всему спектру активов в марте прошлого года. Мы использовали эту ситуацию для поиска недооцененных бумаг с высоким потенциалом роста: компании в портфеле имеют надежные фундаментальные показатели и более низкие мультипликаторы среди конкурентов, что позволило на горизонте одного года раскрыть их акционерную стоимость. Кроме того, фонд сочетает в себе как истории роста, так и стоимостного инвестирования. Немаловажную роль сыграла ротация компаний из одних секторов в другие. На протяжении долгого времени в портфеле ПИФа присутствовала существенная доля акций "новой экономики": Ozon, Mail.ru, Яндекс и других компаний", – прокомментировал результаты управляющий активами УК "Промсвязь" Евгений Новиков.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Промсвязь" является 100% дочерней компанией ПАО "Промсвязьбанк". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Промсвязь – Перспективные вложения". Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. По состоянию на 26.02.2021 Фонд показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца: +10,23%; 6 месяцев: +22,14%; 1 год: +46,79%; 3 года: +95,25%. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.