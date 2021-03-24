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На Кубе надеются, что карантин для иностранцев вскоре отменят
На Кубе надеются, что карантин для иностранцев вскоре отменят
Необходимость в прохождении изоляции для иностранных туристов по прилету на Кубу в связи с коронавирусом продлится недолго, сказал РИА Новости министр туризма... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:27
2021-03-24T18:42
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
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куба
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Необходимость в прохождении изоляции для иностранных туристов по прилету на Кубу в связи с коронавирусом продлится недолго, сказал РИА Новости министр туризма республики Хуан Карлос Гарсия Гранда.Власти Кубы с 6 февраля обязали зарубежных гостей проходить изоляцию по прилету. Она подразумевает карантин только в специализированных гостиницах, эти услуги необходимо будет оплачивать. Путешественники обязаны дождаться результатов второго ПЦР-теста на COVID-19, который берется на пятый день после въезда в страну.Кубинский министр был с визитом в Москве на прошлой неделе, он возглавлял делегацию от министерства туризма, прибывшую для участия в Международной туристической выставке MITT 2021 (16-18 марта)."Я думаю, недолго нужно будет проходить карантин. Потому что на Кубе есть четыре вакцины. Soberana 02 сейчас на третьем этапе испытаний в Гаване. Abdala — на третьем этапе испытаний в Сантьяго-де-Куба. Если программа будет закончена, мы будем все вакцинированы очень скоро, может быть, в этом году, в следующем. И мы не будем волноваться из-за того, что турист может заразить кого-то из населения", — сказал он.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, куба, гавана, вакцинация, отдых

На Кубе надеются, что карантин для иностранцев вскоре отменят

18:27 24.03.2021 (обновлено: 18:42 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы делают фото, Гавана, Куба
Туристы делают фото, Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Необходимость в прохождении изоляции для иностранных туристов по прилету на Кубу в связи с коронавирусом продлится недолго, сказал РИА Новости министр туризма республики Хуан Карлос Гарсия Гранда.
Власти Кубы с 6 февраля обязали зарубежных гостей проходить изоляцию по прилету. Она подразумевает карантин только в специализированных гостиницах, эти услуги необходимо будет оплачивать. Путешественники обязаны дождаться результатов второго ПЦР-теста на COVID-19, который берется на пятый день после въезда в страну.
Кубинский министр был с визитом в Москве на прошлой неделе, он возглавлял делегацию от министерства туризма, прибывшую для участия в Международной туристической выставке MITT 2021 (16-18 марта).
"Я думаю, недолго нужно будет проходить карантин. Потому что на Кубе есть четыре вакцины. Soberana 02 сейчас на третьем этапе испытаний в Гаване. Abdala — на третьем этапе испытаний в Сантьяго-де-Куба. Если программа будет закончена, мы будем все вакцинированы очень скоро, может быть, в этом году, в следующем. И мы не будем волноваться из-за того, что турист может заразить кого-то из населения", — сказал он.
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Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыНовости - ТуризмКубаГаванаВакцинацияОтдых
 
 
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