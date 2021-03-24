https://ria.ru/20210324/kuba-1602695759.html
На Кубе надеются, что карантин для иностранцев вскоре отменят
На Кубе надеются, что карантин для иностранцев вскоре отменят
Необходимость в прохождении изоляции для иностранных туристов по прилету на Кубу в связи с коронавирусом продлится недолго, сказал РИА Новости министр туризма... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:27
2021-03-24T18:27
2021-03-24T18:42
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
куба
гавана
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154810/69/1548106994_0:421:2730:1957_1920x0_80_0_0_7ac2612ae8fda84fc8ecfb9485ae85d7.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Необходимость в прохождении изоляции для иностранных туристов по прилету на Кубу в связи с коронавирусом продлится недолго, сказал РИА Новости министр туризма республики Хуан Карлос Гарсия Гранда.Власти Кубы с 6 февраля обязали зарубежных гостей проходить изоляцию по прилету. Она подразумевает карантин только в специализированных гостиницах, эти услуги необходимо будет оплачивать. Путешественники обязаны дождаться результатов второго ПЦР-теста на COVID-19, который берется на пятый день после въезда в страну.Кубинский министр был с визитом в Москве на прошлой неделе, он возглавлял делегацию от министерства туризма, прибывшую для участия в Международной туристической выставке MITT 2021 (16-18 марта)."Я думаю, недолго нужно будет проходить карантин. Потому что на Кубе есть четыре вакцины. Soberana 02 сейчас на третьем этапе испытаний в Гаване. Abdala — на третьем этапе испытаний в Сантьяго-де-Куба. Если программа будет закончена, мы будем все вакцинированы очень скоро, может быть, в этом году, в следующем. И мы не будем волноваться из-за того, что турист может заразить кого-то из населения", — сказал он.
https://ria.ru/20210324/vologda-1601752043.html
куба
гавана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154810/69/1548106994_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a4e32a4f0f9e16c799d0cde318b5e914.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, куба, гавана, вакцинация, отдых
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Необходимость в прохождении изоляции для иностранных туристов по прилету на Кубу в связи с коронавирусом продлится недолго, сказал РИА Новости министр туризма республики Хуан Карлос Гарсия Гранда.
Власти Кубы с 6 февраля обязали зарубежных гостей проходить изоляцию по прилету. Она подразумевает карантин только в специализированных гостиницах, эти услуги необходимо будет оплачивать. Путешественники обязаны дождаться результатов второго ПЦР-теста на COVID-19, который берется на пятый день после въезда в страну.
Кубинский министр был с визитом в Москве на прошлой неделе, он возглавлял делегацию от министерства туризма, прибывшую для участия в Международной туристической выставке MITT 2021 (16-18 марта).
"Я думаю, недолго нужно будет проходить карантин. Потому что на Кубе есть четыре вакцины. Soberana 02 сейчас на третьем этапе испытаний в Гаване. Abdala — на третьем этапе испытаний в Сантьяго-де-Куба. Если программа будет закончена, мы будем все вакцинированы очень скоро, может быть, в этом году, в следующем. И мы не будем волноваться из-за того, что турист может заразить кого-то из населения", — сказал он.