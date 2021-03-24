https://ria.ru/20210324/kuba-1602695759.html

На Кубе надеются, что карантин для иностранцев вскоре отменят

На Кубе надеются, что карантин для иностранцев вскоре отменят

Необходимость в прохождении изоляции для иностранных туристов по прилету на Кубу в связи с коронавирусом продлится недолго, сказал РИА Новости министр туризма... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T18:27

2021-03-24T18:27

2021-03-24T18:42

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Необходимость в прохождении изоляции для иностранных туристов по прилету на Кубу в связи с коронавирусом продлится недолго, сказал РИА Новости министр туризма республики Хуан Карлос Гарсия Гранда.Власти Кубы с 6 февраля обязали зарубежных гостей проходить изоляцию по прилету. Она подразумевает карантин только в специализированных гостиницах, эти услуги необходимо будет оплачивать. Путешественники обязаны дождаться результатов второго ПЦР-теста на COVID-19, который берется на пятый день после въезда в страну.Кубинский министр был с визитом в Москве на прошлой неделе, он возглавлял делегацию от министерства туризма, прибывшую для участия в Международной туристической выставке MITT 2021 (16-18 марта)."Я думаю, недолго нужно будет проходить карантин. Потому что на Кубе есть четыре вакцины. Soberana 02 сейчас на третьем этапе испытаний в Гаване. Abdala — на третьем этапе испытаний в Сантьяго-де-Куба. Если программа будет закончена, мы будем все вакцинированы очень скоро, может быть, в этом году, в следующем. И мы не будем волноваться из-за того, что турист может заразить кого-то из населения", — сказал он.

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куда можно лететь, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, куба, гавана, вакцинация, отдых