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Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов с США из-за санкций
Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов с США из-за санкций
США могут в любой момент разорвать контракты с Россией по поставкам высокотехнологичной продукции в рамках ранее введенных санкций, рассказал журналистам... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:12
2021-03-24T14:19
юрий борисов (вице-премьер)
сша
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США могут в любой момент разорвать контракты с Россией по поставкам высокотехнологичной продукции в рамках ранее введенных санкций, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов."Вы, наверное, слышали о последних санкциях, которые они с сентября ввели. В том-то и дело, те (контракты - ред.) которые захотят, разорвут. Там же написано про высокотехнологичную продукцию, под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и обеспечивать реализацию своих собственных интересов. И предупреждать не будут", - сказал Борисов.
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юрий борисов (вице-премьер), сша, экономика

Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов с США из-за санкций

14:12 24.03.2021 (обновлено: 14:19 24.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Минске
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Минске - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США могут в любой момент разорвать контракты с Россией по поставкам высокотехнологичной продукции в рамках ранее введенных санкций, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
"Вы, наверное, слышали о последних санкциях, которые они с сентября ввели. В том-то и дело, те (контракты - ред.) которые захотят, разорвут. Там же написано про высокотехнологичную продукцию, под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и обеспечивать реализацию своих собственных интересов. И предупреждать не будут", - сказал Борисов.
Американские деньги - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 13:30Сказано в эфире
"У США все меньше инструментов". Политолог о снижении рисков от санкций
 
Юрий Борисов (вице-премьер)СШАЭкономика
 
 
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