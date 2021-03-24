https://ria.ru/20210324/kontrakty-1602638052.html
Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов с США из-за санкций
Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов с США из-за санкций
США могут в любой момент разорвать контракты с Россией по поставкам высокотехнологичной продукции в рамках ранее введенных санкций, рассказал журналистам... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:12
2021-03-24T14:12
2021-03-24T14:19
юрий борисов (вице-премьер)
сша
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США могут в любой момент разорвать контракты с Россией по поставкам высокотехнологичной продукции в рамках ранее введенных санкций, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов."Вы, наверное, слышали о последних санкциях, которые они с сентября ввели. В том-то и дело, те (контракты - ред.) которые захотят, разорвут. Там же написано про высокотехнологичную продукцию, под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и обеспечивать реализацию своих собственных интересов. И предупреждать не будут", - сказал Борисов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/sanktsii-1602302942.html
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юрий борисов (вице-премьер), сша, экономика