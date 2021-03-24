https://ria.ru/20210324/kontrakty-1602638052.html

Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов с США из-за санкций

Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов с США из-за санкций

США могут в любой момент разорвать контракты с Россией по поставкам высокотехнологичной продукции в рамках ранее введенных санкций, рассказал журналистам... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:12

2021-03-24T14:12

2021-03-24T14:19

юрий борисов (вице-премьер)

сша

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США могут в любой момент разорвать контракты с Россией по поставкам высокотехнологичной продукции в рамках ранее введенных санкций, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов."Вы, наверное, слышали о последних санкциях, которые они с сентября ввели. В том-то и дело, те (контракты - ред.) которые захотят, разорвут. Там же написано про высокотехнологичную продукцию, под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и обеспечивать реализацию своих собственных интересов. И предупреждать не будут", - сказал Борисов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/sanktsii-1602302942.html

сша

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юрий борисов (вице-премьер), сша, экономика