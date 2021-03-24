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ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ХАМАС в ответ на ракету, запущенную накануне вечером из палестинского анклава, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T04:38
2021-03-24T04:59
беер-шева
ввс израиля
сектор газа
кнессет израиля
биньямин нетаньяху
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мар — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ХАМАС в ответ на ракету, запущенную накануне вечером из палестинского анклава, сообщила пресс-служба армии."В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля вчера вечером, наши ВВС нанесли удар по заводу по производству ракет и военным целям ХАМАС. &lt;...&gt; ХАМАС несет всею ответственность за террористическую деятельность против израильского гражданского населения", — говорится в сообщении военных.Выпущенный из сектора Газа снаряд упал в районе города Беер-Шева, куда во вторник — в день выборов в Кнессет — приехал премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху. Ранее армейская пресс-служба сообщила, что военные засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону израильской территории, система оповещения сработала только на открытой местности.Сообщение об атаке на объекты ХАМАС пришло, когда Нетаньяху выступал перед своими сторонниками в штабе партии "Ликуд", победившей на выборах с большим отрывом, по данным exit poll.Выборы в Кнессет 24-го созыва стали четвертыми подряд досрочными выборами после того, как законодательный орган проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен постараться собрать коалицию большинства. Для этого ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Для прохождения в Кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.
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беер-шева
сектор газа
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беер-шева, ввс израиля, сектор газа, кнессет израиля, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, в мире

ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС

04:38 24.03.2021 (обновлено: 04:59 24.03.2021)
 
© Flickr / Israel Defense Forces Звено истребителей F-16l Sufa ВВС Израиля
Звено истребителей F-16l Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Flickr / Israel Defense Forces
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мар — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ХАМАС в ответ на ракету, запущенную накануне вечером из палестинского анклава, сообщила пресс-служба армии.
"В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля вчера вечером, наши ВВС нанесли удар по заводу по производству ракет и военным целям ХАМАС. <...> ХАМАС несет всею ответственность за террористическую деятельность против израильского гражданского населения", — говорится в сообщении военных.
Выпущенный из сектора Газа снаряд упал в районе города Беер-Шева, куда во вторник — в день выборов в Кнессет — приехал премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху. Ранее армейская пресс-служба сообщила, что военные засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону израильской территории, система оповещения сработала только на открытой местности.
Сообщение об атаке на объекты ХАМАС пришло, когда Нетаньяху выступал перед своими сторонниками в штабе партии "Ликуд", победившей на выборах с большим отрывом, по данным exit poll.
Выборы в Кнессет 24-го созыва стали четвертыми подряд досрочными выборами после того, как законодательный орган проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен постараться собрать коалицию большинства. Для этого ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Для прохождения в Кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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Беер-ШеваВВС ИзраиляСектор ГазаКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуХамасИзраильВ мире
 
 
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