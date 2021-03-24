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Российские специалисты проинспектируют военный объект в Дании
Российские специалисты проинспектируют военный объект в Дании
Российские инспекторы обследуют в среду военный объект на территории Дании, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T00:28
2021-03-24T00:28
россия
сергей рыжков
министерство обороны рф (минобороны рф)
дания
безопасность
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские инспекторы обследуют в среду военный объект на территории Дании, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.Рыжков отметил, что посещение пройдет 24 марта. Он напомнил, что такие мероприятия нужны для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.Кроме того, датское командование проведет для российских специалистов брифинг и расскажет о личном составе, а также основных системах вооружения и техники.
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россия, сергей рыжков, министерство обороны рф (минобороны рф), дания, безопасность, в мире

Российские специалисты проинспектируют военный объект в Дании

00:28 24.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские инспекторы обследуют в среду военный объект на территории Дании, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Дании", - сказал Рыжков журналистам.
Рыжков отметил, что посещение пройдет 24 марта. Он напомнил, что такие мероприятия нужны для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
Кроме того, датское командование проведет для российских специалистов брифинг и расскажет о личном составе, а также основных системах вооружения и техники.
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РоссияСергей РыжковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДанияБезопасностьВ мире
 
 
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