https://ria.ru/20210324/inspektsiya-1602565988.html

Российские специалисты проинспектируют военный объект в Дании

Российские специалисты проинспектируют военный объект в Дании

Российские инспекторы обследуют в среду военный объект на территории Дании, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T00:28

2021-03-24T00:28

2021-03-24T00:28

россия

сергей рыжков

министерство обороны рф (минобороны рф)

дания

безопасность

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские инспекторы обследуют в среду военный объект на территории Дании, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.Рыжков отметил, что посещение пройдет 24 марта. Он напомнил, что такие мероприятия нужны для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.Кроме того, датское командование проведет для российских специалистов брифинг и расскажет о личном составе, а также основных системах вооружения и техники.

https://ria.ru/20200128/1563947500.html

россия

дания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рыжков, министерство обороны рф (минобороны рф), дания, безопасность, в мире