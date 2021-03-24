https://ria.ru/20210324/festival-1602676619.html

Якутия проведет первый масштабный молодежный фестиваль

Якутия проведет первый масштабный молодежный фестиваль

Якутия совместно с российской корпорацией "Синергия" проведут первый масштабный фестиваль для молодежи в постковидное время, для безопасности организаторы... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:07

2021-03-24T17:07

2021-03-24T17:07

республика саха (якутия)

дальний восток

айсен николаев

синергия

якутск

общество

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ЯКУТСК, 24 мар – РИА Новости. Якутия совместно с российской корпорацией "Синергия" проведут первый масштабный фестиваль для молодежи в постковидное время, для безопасности организаторы мероприятия применят новую программу, которая на входе определит больных коронавирусом, сообщает правительство республики.В прошлом году по соглашению "Синергии" с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) представители корпорации посетили столицу республики. Якутия стала пилотным регионом корпорации в ДФО для реализации проектов в сфере IT-технологий.Глава республики Айсен Николаев отметил, что мероприятие станет ежегодным."Фестиваль "Muus uSTAR" переводится как "Ледоход". И, пожалуй, это одно из первых крупных мероприятий в стране, которое проводится в постковидное время… Чтобы поддержать нашу творческую молодёжь, правительство Якутии совместно с корпорацией "Синергия" в прошлом году заключили соглашение, в рамках которого и проходит фестиваль. Кульминация фестиваля состоится 27 марта. В эти дни проходят онлайн-конкурсы по десяти трекам, начиная от 3D-моделирования и заканчивая соревнованиями по киберспорту", - приводятся в сообщении слова главы региона.По словам Николаева, интерес к фестивалю огромный, люди соскучились по фестивалям и общению. Для участия в фестивале онлайн зарегистрировались 12 тысяч человек. На самом мероприятии будет около 4 тысяч людей. Организаторы пригласили в Якутск шоумена Михаила Галустяна, олимпийскую чемпионку Алину Загитову, руководителей компаний "Яндекс", "Союзмультфильм", представителей шоу-бизнеса, в том числе якутянина, известного рэпера Левана Горозию и других."Хочу подчеркнуть, что все мероприятия фестиваля проходят с соблюдением ограничительных мер, эпицентр "Muus uSTAR" - в нашем крупнейшем спортивном комплексе "Триумф". В связи с эпидситуацией зал заполнен будет на 75%, будут соблюдены все санитарные нормы, масочный режим, но что самое интересное, будет применено программное сопровождение на основе умного интеллекта, которое уже на входе определит больных ковидом... Это разработка российских ученых, которая впервые будет применена у нас. Таким образом, мы хотим задать определенный стандарт проведения крупных мероприятий в постковидное время", - сказал глава Якутии.

https://ria.ru/20210317/yakutiya-1601651183.html

https://ria.ru/20210302/yakutiya-1599638579.html

дальний восток

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, айсен николаев, синергия, якутск, общество