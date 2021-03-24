https://ria.ru/20210324/dorogi-1602665919.html
Губернатор Подмосковья назвал развитие дорог приоритетом 2021 года
Губернатор Подмосковья назвал развитие дорог приоритетом 2021 года
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает развитие дорожной инфраструктуры одним из главных приоритетов работы в 2021 году, об этом он сообщил в... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:18
2021-03-24T16:18
2021-03-24T16:18
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жкх
андрей воробьев
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общество
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает развитие дорожной инфраструктуры одним из главных приоритетов работы в 2021 году, об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании Общественной палаты Подмосковья."Любой мегаполис без инфраструктуры – это тупик. Федеральные, региональные трассы, переезды, транспорт имеют определяющее значение для качества жизни", - сказал Воробьев. Второй важнейшей темой губернатор назвал вопросы экологии.
https://ria.ru/20210324/elektrichki-1602643241.html
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жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество