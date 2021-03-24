https://ria.ru/20210324/dorogi-1602665919.html

Губернатор Подмосковья назвал развитие дорог приоритетом 2021 года

Губернатор Подмосковья назвал развитие дорог приоритетом 2021 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает развитие дорожной инфраструктуры одним из главных приоритетов работы в 2021 году, об этом он сообщил в... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:18

2021-03-24T16:18

2021-03-24T16:18

новости подмосковья

жкх

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает развитие дорожной инфраструктуры одним из главных приоритетов работы в 2021 году, об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании Общественной палаты Подмосковья."Любой мегаполис без инфраструктуры – это тупик. Федеральные, региональные трассы, переезды, транспорт имеют определяющее значение для качества жизни", - сказал Воробьев. Второй важнейшей темой губернатор назвал вопросы экологии.

https://ria.ru/20210324/elektrichki-1602643241.html

московская область (подмосковье)

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2021

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жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество