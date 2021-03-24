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На Украине призвали отказаться от слова "Донбасс"
На Украине призвали отказаться от слова "Донбасс"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал Донбасс "нарративом, навязанным Россией" и призвал отказаться от этого... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:42
2021-03-24T16:42
алексей данилов
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донецкая народная республика
донбасс
минск
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал Донбасс "нарративом, навязанным Россией" и призвал отказаться от этого наименования, сообщила "Страна.ua".Данилов отметил, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе.Противостояние на востоке Украины продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
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донецкая народная республика
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алексей данилов, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донецкая народная республика, донбасс, минск, в мире

На Украине призвали отказаться от слова "Донбасс"

16:42 24.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители на одной из улиц Углегорска Донецкой области
Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал Донбасс "нарративом, навязанным Россией" и призвал отказаться от этого наименования, сообщила "Страна.ua".
Данилов отметил, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе.
"Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить", сказал чиновник во время форума, посвященного избирательной реформе на Украине.
Противостояние на востоке Украины продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.
Ополченцы Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 09:54
В ДНР объяснили обострение ситуации в Донбассе
С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
 
Алексей ДаниловСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассМинскВ мире
 
 
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