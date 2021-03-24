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На Украине призвали отказаться от слова "Донбасс"
На Украине призвали отказаться от слова "Донбасс"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал Донбасс "нарративом, навязанным Россией" и призвал отказаться от этого... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:42
2021-03-24T16:42
2021-03-24T16:42
алексей данилов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал Донбасс "нарративом, навязанным Россией" и призвал отказаться от этого наименования, сообщила "Страна.ua".Данилов отметил, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе.Противостояние на востоке Украины продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
https://ria.ru/20210324/donbass-1602585448.html
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алексей данилов, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донецкая народная республика, донбасс, минск, в мире