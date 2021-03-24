https://ria.ru/20210324/donbass-1602671536.html

На Украине призвали отказаться от слова "Донбасс"

На Украине призвали отказаться от слова "Донбасс"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал Донбасс "нарративом, навязанным Россией" и призвал отказаться от этого... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:42

2021-03-24T16:42

2021-03-24T16:42

алексей данилов

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

донецкая народная республика

донбасс

минск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595185797_178:425:3062:2047_1920x0_80_0_0_b6f39de66b784b49ab5fc504b6dcf829.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал Донбасс "нарративом, навязанным Россией" и призвал отказаться от этого наименования, сообщила "Страна.ua".Данилов отметил, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе.Противостояние на востоке Украины продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

https://ria.ru/20210324/donbass-1602585448.html

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей данилов, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донецкая народная республика, донбасс, минск, в мире