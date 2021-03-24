Бальбек не исключил персональных санкций против Борреля со стороны США
© REUTERS / Yves Hermanверховного представителя по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозепа БоррелВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, призвавшего сохранить каналы связи между РФ и Евросоюзом, заявил, что не исключает ввода персональных санкций против Борреля со стороны США.
Ранее Боррель назвал Россию "опасным соседом", но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.
"Возможно, скрепя сердце и стиснув зубы, главный дипломат Европы высказал это публично. Теперь не исключаю, что против него могут быть введены персональные санкции США. Но, как говорится, правду не спрячешь", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он отметил, что ЕС в отличие от США понимает, что "Россия - это глобальный игрок" и важные вопросы безопасности придётся решать вместе.
"И если говорить опять же в мировом плане, то ядерная безопасность или международный терроризм - гораздо важнее, чем маниакальное стремление некоторых политиков бомбардировать Россию санкциями", - добавил Бальбек.