https://ria.ru/20210324/borrel-1602634544.html

Бальбек не исключил персональных санкций против Борреля со стороны США

Бальбек не исключил персональных санкций против Борреля со стороны США

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, призвавшего сохранить каналы связи между РФ и Евросоюзом, заявил, что... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T13:53

2021-03-24T13:53

2021-03-24T13:53

жозеп боррель

руслан бальбек

сша

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, призвавшего сохранить каналы связи между РФ и Евросоюзом, заявил, что не исключает ввода персональных санкций против Борреля со стороны США.Ранее Боррель назвал Россию "опасным соседом", но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.Он отметил, что ЕС в отличие от США понимает, что "Россия - это глобальный игрок" и важные вопросы безопасности придётся решать вместе."И если говорить опять же в мировом плане, то ядерная безопасность или международный терроризм - гораздо важнее, чем маниакальное стремление некоторых политиков бомбардировать Россию санкциями", - добавил Бальбек.

https://ria.ru/20210318/bayden-1601900570.html

сша

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жозеп боррель, руслан бальбек, сша, в мире