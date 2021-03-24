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ЦБ объяснил, почему не было конкурса по выбору городов на банкноты
ЦБ объяснил, почему не было конкурса по выбору городов на банкноты
ЦБ РФ при изготовлении новых бумажных рублей отойдет от концепции изображения на банкнотах городов к изображению на них федеральных округов, поэтому конкурс по... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:16
2021-03-24T18:16
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ЦБ РФ при изготовлении новых бумажных рублей отойдет от концепции изображения на банкнотах городов к изображению на них федеральных округов, поэтому конкурс по выбору городов не проводился, заявил зампред Банка России Михаил Алексеев.На лицевой стороне банкноты номиналом 2 тысячи рублей представлен Владивосток как столица Дальневосточного федерального округа, а на оборотной - изображен объект, расположенный в этом федеральном округе - космодром "Восточный", пояснил Алексеев. "Таким образом, мы сейчас выбираем не города, а федеральные округа, и каждый федеральный округ должен быть в равной степени представлен в нашем банкнотном ряду", - добавил он.ЦБ во вторник заявил, что планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.
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центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ объяснил, почему не было конкурса по выбору городов на банкноты

18:16 24.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ЦБ РФ при изготовлении новых бумажных рублей отойдет от концепции изображения на банкнотах городов к изображению на них федеральных округов, поэтому конкурс по выбору городов не проводился, заявил зампред Банка России Михаил Алексеев.
"Мы не принимаем каких-то новых решений, все решения относительно концепции выпускаемых модернизированных банкнот уже давно приняты и реализованы. Когда в обращение вышла банкнота номиналом 2 тысячи рублей, в ней уже был реализован совершенно другой новый принцип ее дизайна. В этой банкноте мы отошли от исключительно городской тематики, когда и на лицевой, и на оборотной стороне представлен один город, и перешли к тематике федеральных округов", - ответил он в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос, почему не проводился конкурс по выбору городов, которые будут изображены на новых банкнотах.
На лицевой стороне банкноты номиналом 2 тысячи рублей представлен Владивосток как столица Дальневосточного федерального округа, а на оборотной - изображен объект, расположенный в этом федеральном округе - космодром "Восточный", пояснил Алексеев. "Таким образом, мы сейчас выбираем не города, а федеральные округа, и каждый федеральный округ должен быть в равной степени представлен в нашем банкнотном ряду", - добавил он.
ЦБ во вторник заявил, что планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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