ЦБ объяснил, почему не было конкурса по выбору городов на банкноты
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ЦБ РФ при изготовлении новых бумажных рублей отойдет от концепции изображения на банкнотах городов к изображению на них федеральных округов, поэтому конкурс по выбору городов не проводился, заявил зампред Банка России Михаил Алексеев.
"Мы не принимаем каких-то новых решений, все решения относительно концепции выпускаемых модернизированных банкнот уже давно приняты и реализованы. Когда в обращение вышла банкнота номиналом 2 тысячи рублей, в ней уже был реализован совершенно другой новый принцип ее дизайна. В этой банкноте мы отошли от исключительно городской тематики, когда и на лицевой, и на оборотной стороне представлен один город, и перешли к тематике федеральных округов", - ответил он в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос, почему не проводился конкурс по выбору городов, которые будут изображены на новых банкнотах.
На лицевой стороне банкноты номиналом 2 тысячи рублей представлен Владивосток как столица Дальневосточного федерального округа, а на оборотной - изображен объект, расположенный в этом федеральном округе - космодром "Восточный", пояснил Алексеев. "Таким образом, мы сейчас выбираем не города, а федеральные округа, и каждый федеральный округ должен быть в равной степени представлен в нашем банкнотном ряду", - добавил он.
ЦБ во вторник заявил, что планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.