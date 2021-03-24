https://ria.ru/20210324/banknoty-1602693649.html

ЦБ объяснил, почему не было конкурса по выбору городов на банкноты

ЦБ объяснил, почему не было конкурса по выбору городов на банкноты

ЦБ РФ при изготовлении новых бумажных рублей отойдет от концепции изображения на банкнотах городов к изображению на них федеральных округов, поэтому конкурс по... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T18:16

2021-03-24T18:16

2021-03-24T18:16

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ЦБ РФ при изготовлении новых бумажных рублей отойдет от концепции изображения на банкнотах городов к изображению на них федеральных округов, поэтому конкурс по выбору городов не проводился, заявил зампред Банка России Михаил Алексеев.На лицевой стороне банкноты номиналом 2 тысячи рублей представлен Владивосток как столица Дальневосточного федерального округа, а на оборотной - изображен объект, расположенный в этом федеральном округе - космодром "Восточный", пояснил Алексеев. "Таким образом, мы сейчас выбираем не города, а федеральные округа, и каждый федеральный округ должен быть в равной степени представлен в нашем банкнотном ряду", - добавил он.ЦБ во вторник заявил, что планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.

https://ria.ru/20210324/kupyura-1602665208.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика