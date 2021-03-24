https://ria.ru/20210324/antiseptik-1602692576.html

В Росалкогольрегулировании высказались о продаже антисептика с 90% спирта

В Росалкогольрегулировании высказались о продаже антисептика с 90% спирта

Росалкогольрегулирование (РАР) не осуществляет регулирование розничного оборота антисептических препаратов, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T18:11

2021-03-24T18:11

2021-03-24T18:11

здоровье - общество

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Росалкогольрегулирование (РАР) не осуществляет регулирование розничного оборота антисептических препаратов, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее член Общественного Совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Ольга Дружинина рассказала РИА Новости, что общественные организации обеспокоены фактом продажи несовершеннолетним гражданам антисептика торговой марки "Асептолин", в составе которого, согласно проведенной экспертизе, выявлен 90% этиловый спирт.По словам Дружининой, антисептик "Асептолин" производится компанией "РФК", "которая является лицензиатом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, то есть контрольного органа, который должен был осуществлять пристальный контроль и надзор за деятельностью данного предприятия"."Что касается самого факта продажи антисептических препаратов, то регулирование оборота (розничной продажи) данного вида продукции Росалкогольрегулированием не осуществляется", - сообщили в ведомстве.При этом отметили, что в РАР не поступали запросы о проверке законности продаж данного антисептика.

https://ria.ru/20201203/otravlenie-1587466663.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)