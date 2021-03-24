https://ria.ru/20210324/antiseptik-1602692576.html
В Росалкогольрегулировании высказались о продаже антисептика с 90% спирта
В Росалкогольрегулировании высказались о продаже антисептика с 90% спирта
Росалкогольрегулирование (РАР) не осуществляет регулирование розничного оборота антисептических препаратов, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:11
2021-03-24T18:11
2021-03-24T18:11
здоровье - общество
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Росалкогольрегулирование (РАР) не осуществляет регулирование розничного оборота антисептических препаратов, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее член Общественного Совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Ольга Дружинина рассказала РИА Новости, что общественные организации обеспокоены фактом продажи несовершеннолетним гражданам антисептика торговой марки "Асептолин", в составе которого, согласно проведенной экспертизе, выявлен 90% этиловый спирт.По словам Дружининой, антисептик "Асептолин" производится компанией "РФК", "которая является лицензиатом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, то есть контрольного органа, который должен был осуществлять пристальный контроль и надзор за деятельностью данного предприятия"."Что касается самого факта продажи антисептических препаратов, то регулирование оборота (розничной продажи) данного вида продукции Росалкогольрегулированием не осуществляется", - сообщили в ведомстве.При этом отметили, что в РАР не поступали запросы о проверке законности продаж данного антисептика.
https://ria.ru/20201203/otravlenie-1587466663.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Росалкогольрегулирование (РАР) не осуществляет регулирование розничного оборота антисептических препаратов, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее член Общественного Совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Ольга Дружинина рассказала РИА Новости, что общественные организации обеспокоены фактом продажи несовершеннолетним гражданам антисептика торговой марки "Асептолин", в составе которого, согласно проведенной экспертизе, выявлен 90% этиловый спирт.
По словам Дружининой, антисептик "Асептолин" производится компанией "РФК", "которая является лицензиатом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, то есть контрольного органа, который должен был осуществлять пристальный контроль и надзор за деятельностью данного предприятия".
"Что касается самого факта продажи антисептических препаратов, то регулирование оборота (розничной продажи) данного вида продукции Росалкогольрегулированием
не осуществляется", - сообщили в ведомстве.
При этом отметили, что в РАР не поступали запросы о проверке законности продаж данного антисептика.