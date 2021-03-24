https://ria.ru/20210324/agitatsiya-1602565872.html
ЦИК и Роскомнадзор будут бороться с незаконной агитацией в интернете
ЦИК и Роскомнадзор будут бороться с незаконной агитацией в интернете
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и Роскомнадзор работают над двусторонним соглашением, определяющим их взаимодействие при блокировке незаконной... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T00:24
2021-03-24T00:24
2021-03-24T00:24
элла памфилова
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599143047_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_fd0781dabaa347e9a07343950a8fc2ce.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и Роскомнадзор работают над двусторонним соглашением, определяющим их взаимодействие при блокировке незаконной агитации в интернете, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.Глава ЦИК подчеркнула, что комиссия не является карательным органом, который ограничивает агитацию в интернете. Она отметила, что для кандидатов важно достучаться до каждого избирателя, но "перед законом все равны"."Мы будем стоять на страже закона, обеспечивая в меру своей компетенции равные права для всех участников избирательного процесса", - добавила она.
https://ria.ru/20210323/tsik-1602541212.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599143047_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_01e6d956b98f2bf853dda13dfb499b91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, политика