https://ria.ru/20210324/agitatsiya-1602565872.html

ЦИК и Роскомнадзор будут бороться с незаконной агитацией в интернете

ЦИК и Роскомнадзор будут бороться с незаконной агитацией в интернете

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и Роскомнадзор работают над двусторонним соглашением, определяющим их взаимодействие при блокировке незаконной... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T00:24

2021-03-24T00:24

2021-03-24T00:24

элла памфилова

цик рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

политика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и Роскомнадзор работают над двусторонним соглашением, определяющим их взаимодействие при блокировке незаконной агитации в интернете, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.Глава ЦИК подчеркнула, что комиссия не является карательным органом, который ограничивает агитацию в интернете. Она отметила, что для кандидатов важно достучаться до каждого избирателя, но "перед законом все равны"."Мы будем стоять на страже закона, обеспечивая в меру своей компетенции равные права для всех участников избирательного процесса", - добавила она.

https://ria.ru/20210323/tsik-1602541212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, политика