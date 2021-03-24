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ЦИК и Роскомнадзор будут бороться с незаконной агитацией в интернете
ЦИК и Роскомнадзор будут бороться с незаконной агитацией в интернете
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и Роскомнадзор работают над двусторонним соглашением, определяющим их взаимодействие при блокировке незаконной... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T00:24
2021-03-24T00:24
элла памфилова
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
политика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и Роскомнадзор работают над двусторонним соглашением, определяющим их взаимодействие при блокировке незаконной агитации в интернете, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.Глава ЦИК подчеркнула, что комиссия не является карательным органом, который ограничивает агитацию в интернете. Она отметила, что для кандидатов важно достучаться до каждого избирателя, но "перед законом все равны"."Мы будем стоять на страже закона, обеспечивая в меру своей компетенции равные права для всех участников избирательного процесса", - добавила она.
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элла памфилова, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, политика

ЦИК и Роскомнадзор будут бороться с незаконной агитацией в интернете

00:24 24.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и Роскомнадзор работают над двусторонним соглашением, определяющим их взаимодействие при блокировке незаконной агитации в интернете, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"ЦИК России совместно с Роскомнадзором сейчас работает над двусторонним соглашением, в котором будут детализированы все алгоритмы нашего взаимодействия. Рассчитываем, что оно появится после объявления избирательной кампании, в конце июня", - рассказала Памфилова в интервью "Российской газете".

Глава ЦИК подчеркнула, что комиссия не является карательным органом, который ограничивает агитацию в интернете. Она отметила, что для кандидатов важно достучаться до каждого избирателя, но "перед законом все равны".
"Мы будем стоять на страже закона, обеспечивая в меру своей компетенции равные права для всех участников избирательного процесса", - добавила она.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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Элла ПамфиловаЦИК РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииПолитика
 
 
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