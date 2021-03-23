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"Репортеры без границ" пожаловались в прокуратуру Франции на Facebook
"Репортеры без границ" пожаловались в прокуратуру Франции на Facebook
Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) подала во французскую прокуратуру жалобу на Facebook в связи с "массовым распространением ненависти... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:48
2021-03-23T15:48
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репортеры без границ
франция
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ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) подала во французскую прокуратуру жалобу на Facebook в связи с "массовым распространением ненависти онлайн и ложной информации", говорится в коммюнике организации, опубликованном во вторник."RSF 22 марта подала жалобу в прокуратуру Парижа против Facebook из-за "вводящей в заблуждение маркетинговой практики". Основываясь на выводах судебного исполнителя, различных свидетельских показаниях и цитатах бывших сотрудников компании, RSF демонстрирует, что обязательства калифорнийской компании перед потребителями в значительной степени основаны на ложных утверждениях. Facebook позволяет распространять дезинформацию и ненависть (в целом и в частности против журналистов) в нарушение условий использования", - говорится в коммюнике.Чтобы осудить это явление, организация "Репортеры без границ" решила подать жалобу во Франции. "Здесь у Facebook значительное количество пользователей, 38 миллионов пользователей, в том числе 24 миллиона уникальных ежедневных пользователей. Поскольку условия обслуживания Facebook одинаковы во всем мире, решение суда во Франции... может иметь глобальные последствия. RSF также изучает возможность подачи аналогичных жалоб в других странах", - указывают в организации.Отмечается, что формально жалоба направлена против компаний Facebook France и Facebook Ireland.
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facebook, репортеры без границ, франция, в мире

"Репортеры без границ" пожаловались в прокуратуру Франции на Facebook

15:48 23.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) подала во французскую прокуратуру жалобу на Facebook в связи с "массовым распространением ненависти онлайн и ложной информации", говорится в коммюнике организации, опубликованном во вторник.
"RSF 22 марта подала жалобу в прокуратуру Парижа против Facebook из-за "вводящей в заблуждение маркетинговой практики". Основываясь на выводах судебного исполнителя, различных свидетельских показаниях и цитатах бывших сотрудников компании, RSF демонстрирует, что обязательства калифорнийской компании перед потребителями в значительной степени основаны на ложных утверждениях. Facebook позволяет распространять дезинформацию и ненависть (в целом и в частности против журналистов) в нарушение условий использования", - говорится в коммюнике.
Чтобы осудить это явление, организация "Репортеры без границ" решила подать жалобу во Франции. "Здесь у Facebook значительное количество пользователей, 38 миллионов пользователей, в том числе 24 миллиона уникальных ежедневных пользователей. Поскольку условия обслуживания Facebook одинаковы во всем мире, решение суда во Франции... может иметь глобальные последствия. RSF также изучает возможность подачи аналогичных жалоб в других странах", - указывают в организации.
Отмечается, что формально жалоба направлена против компаний Facebook France и Facebook Ireland.
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