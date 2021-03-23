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В Кремле напомнили о запрете использования нацистской символики в России
В Кремле напомнили о запрете использования нацистской символики в России
В России запрещено использование нацистской символики, это преследуется по закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:30
2021-03-23T14:30
дмитрий песков
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В России запрещено использование нацистской символики, это преследуется по закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как относятся в Кремле к якобы использованию такой символики на плакате в одном из отделений полиции в Петербурге.Он добавил, что впервые узнал об этой истории, когда ему задали вопрос. "Я, честно говоря, не знаю, насколько он (случай в полиции с плакатом) резонансный, поскольку я от вас в первый раз услышал... Если будет, что узнавать, он (президент) отреагирует, но пока мы не видим никакого повода для реакции", - отметил Песков.
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дмитрий песков, санкт-петербург, общество

В Кремле напомнили о запрете использования нацистской символики в России

14:30 23.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В России запрещено использование нацистской символики, это преследуется по закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как относятся в Кремле к якобы использованию такой символики на плакате в одном из отделений полиции в Петербурге.

"Использование нацистской символики запрещено в нашей стране по закону, преследуется в нашей стране по закону. Что именно висит в отделении полиции, я, к сожалению, не могу вам сказать. Я, конечно же, не могу этого знать", - сказал Песков.

Он добавил, что впервые узнал об этой истории, когда ему задали вопрос. "Я, честно говоря, не знаю, насколько он (случай в полиции с плакатом) резонансный, поскольку я от вас в первый раз услышал... Если будет, что узнавать, он (президент) отреагирует, но пока мы не видим никакого повода для реакции", - отметил Песков.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 09:00
Александр Бастрыкин: все нацистские преступники должны быть установлены
 
Дмитрий ПесковСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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