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В Кремле напомнили о запрете использования нацистской символики в России
В Кремле напомнили о запрете использования нацистской символики в России
В России запрещено использование нацистской символики, это преследуется по закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:30
2021-03-23T14:30
2021-03-23T14:30
дмитрий песков
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В России запрещено использование нацистской символики, это преследуется по закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как относятся в Кремле к якобы использованию такой символики на плакате в одном из отделений полиции в Петербурге.Он добавил, что впервые узнал об этой истории, когда ему задали вопрос. "Я, честно говоря, не знаю, насколько он (случай в полиции с плакатом) резонансный, поскольку я от вас в первый раз услышал... Если будет, что узнавать, он (президент) отреагирует, но пока мы не видим никакого повода для реакции", - отметил Песков.
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дмитрий песков, санкт-петербург, общество