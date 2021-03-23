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Госдума приняла в первом чтении законопроект о социально значимых сайтах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о социально значимых сайтах
Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:25
2021-03-23T15:25
2021-03-23T15:25
госдума рф
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам.Соответствующие поправки внесены в закон "О связи".Законопроект предусматривает, что услуги связи и доступа к интернету для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно.Порядок формирования перечня таких сайтов и критерии их отбора устанавливается правительством.Законопроект вступит в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.
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госдума рф, общество
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума
в первом чтении приняла законопроект о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам.
Соответствующие поправки внесены в закон "О связи".
Законопроект предусматривает, что услуги связи и доступа к интернету для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно.
Порядок формирования перечня таких сайтов и критерии их отбора устанавливается правительством.
Законопроект вступит в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.